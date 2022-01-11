Яким буде найстильніший кросовер Peugeot: зображення та подробиці

У лінійці Peugeot 4008 очікуються бензинові, дизельні та гібридні версії. Заплановані модифікації з переднім і повним приводом.

Модельний ряд Peugeot розширить перший купе-кросовер марки. Новинку назвуть 4008 і можуть представити вже цього року. Про це повідомляє сайт "Carscoops".

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Новий Peugeot 4008 стане яскравішим і стильнішим побратимом майбутньої моделі 3008 другого покоління. Саме в неї запозичують платформу ЕМР2 та агрегати. Довжина авто становитиме приблизно 4,5-4,6 м.

[ + – ] Презентація Peugeot 4008 може відбутися вже в 2022 році Фото: carscoops.com

Судячи з рендерів, кросовер Peugeot 4008 відрізняється стрімким профілем із похилим купеподібним дахом і високою віконною лінією. А ось передня частина виконана у стилі нового Peugeot 308 2021.

Салон кросовера напевно оформлять у фірмовій стилістиці i-Cockpit — з невеликим кермом і високо посадженою віртуальною панеллю приладів. Також новий Peugeot 4008 отримає великий 10-дюймовий тачскрін.

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Швидше за все, кросовер Peugeot 4008 будуть оснащувати 1,6-літровим 225-сильним бензиновим турбомотором і 2,0-літровим турбодизелем потужністю 180 к. с. З'являться і підзарядні гібриди — передньопривідний 225-сильний і повнопривідний на 300 к. с. Можливо, що з часом запропонують і заряджений 360-сильний варіант PSE.

Раніше Фокус повідомляв, що Skoda готує електричний купе-кросовер. Його покажуть уже цього місяця.