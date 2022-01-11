Mitsubishi показали нові спортивні кросовери: у них яскравий дизайн та гібридна установка

Mitsubishi Outlander Ralliart презентують у концептуальній та серійній версіях. Незабаром будуть й інші моделі від спортивного підрозділу.

Опубліковано перші фото Mitsubishi Outlander Ralliart. Кросовер офіційно презентують 14 січня на автошоу в Токіо. Про це повідомляє офіційний сайт японського бренду.

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[ + – ] Обидва кросовери від Ralliart — плаг-ін гібриди Фото: прес-служба/Mitsubishi

У Mitsubishi вирішили відродити знамениту лінійку від підрозділу Ralliart. Він спеціалізується на ралійних авто, але свого часу створював заряджені версії Lancer, Galant та інших моделей марки. Outlander стане першим у новому сімействі авто.

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Новий Mitsubishi Outlander Ralliart покажуть у Токіо одразу у двох виконаннях. Концепт-кар Mitsubishi Vision Ralliart відрізняється зміненою решіткою радіатора, агресивним аеродинамічним обважуванням та оригінальними 22-дюймовими колісними дисками. А ось серійний кросовер Mitsubishi виглядає більш стримано, хоча також отримав обвіс та нові литі диски.

[ + – ] Серійний Mitsubishi Outlander Ralliart виглядає стриманіше Фото: прес-служба/Mitsubishi

У Ralliart попрацювали лише над дизайном авто, а ось технічна начинка залишилася без змін. Обидва варіанти є гібридами, що заряджаються, і оснащені стандартною силовою установкою від нового Mitsubishi Outlander PHEV. Він складається з 2,4-літрової бензинової четвірки та пари електромоторів сумарною потужністю близько 280 к. с. Концепт Vision Ralliart також отримав збільшені гальмівні диски із шестипоршневими супортами.

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