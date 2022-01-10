Названо найпопулярніші авто в інтернеті за 2021 рік

У межах дослідження було вивчено пошукові запити в інтернеті в 154 країнах світу. Лідер рейтингу залишився незмінним.

Опубліковано щорічний рейтинг популярності автомобільних брендів в інтернеті. Він показує, якими авто користувачі мережі цікавляться найбільше. Дослідження провела австралійська агенція Compare the Market.

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Експерти агентства вивчили пошукові запити в Google за 2021 рік у 154 країнах світу. Як і раніше, найпопулярніший автобренд – Toyota. Авто японської марки зайняли перше місце за пошуковими запитами в 47 країнах, що дещо гірше, ніж у 2020 році (53 країни). Особливо цікавили автомобілістів нові Toyota Land Cruiser 300 і Corolla Cross, а також електромобіль Toyota bZ4X.

[ + – ] Toyota лідирує в 47 країнах світу

Друге місце зберігає BMW (лідерство у 29 країнах), а третє – Mercedes-Benz (перша позиція у 23 країнах). Автори дослідження також відзначили прогрес Audi, Hyundai та Suzuki. Крім того, вперше до переліку найпопулярніших автобрендів в інтернеті потрапили Mazda, Rolls-Royce і Tesla.

Важливо

Найдорожчі автомобілі у світі станом на 2022 рік

Найпопулярніша марка авто серед українських користувачів – Renault. Уподобання автолюбителів в окремих країнах розподілилися таким чином:

Toyota — Японія, Австралія, Ісландія, Таїланд, Конго, Венесуела, Росія, Монголія.

BMW — Німеччина, Великобританія, Португалія, Ірландія, Норвегія, Чехія, ПАР.

Mercedes-Benz — Іспанія, Чорногорія, Македонія, Уругвай, ОАЕ, Кіпр.

Audi — Італія, Австрія, Швейцарія, Польща, Білорусь.

Ford — США, Канада, Туреччина, Сенегал.

Hyundai — Південна Корея, Індія, Колумбія, Аргентина.

Tesla — Китай, Сінгапур, Ізраїль.

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