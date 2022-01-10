Названы самые популярные авто в интернете за 2021 год

В рамках исследования были изучены поисковые запросы в интернете в 154 странах мира. Лидер рейтинга остался неизменным.

Опубликован ежегодный рейтинг популярности автомобильных брендов в интернете. Он показывает, какими авто пользователи сети интересуются больше всего. Исследование провело австралийское агентство Compare the Market.

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Эксперты агентства изучили поисковые запросы в Google за 2021 год в 154 странах мира. Как и прежде, самый популярный автобренд – Toyota. Авто японской марки заняли первое место по поисковым запросам в 47 странах, что несколько хуже, чем в 2020 году (53 страны). Особенно интересовали автомобилистов новые Toyota Land Cruiser 300 и Corolla Cross, а также электромобиль Toyota bZ4X.

[ + – ] Toyota лидирует в 47 странах мира

Второе место сохраняет BMW (лидерство в 29 странах), а третье – Mercedes-Benz (первая позиция в 23 стране). Авторы исследования также отметили прогресс Audi, Hyundai и Suzuki. Кроме того, впервые в перечень самых популярных автобрендов в интернете попали Mazda, Rolls-Royce и Tesla.

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Самая популярная марка авто среди украинских пользователей – Renault. Предпочтения автолюбителей в отдельных странах распределились таким образом:

Toyota – Япония, Австралия, Исландия, Таиланд, Конго, Венесуэла, Россия, Монголия.

BMW – Германия, Великобритания, Португалия, Ирландия, Норвегия, Чехия, ЮАР.

Mercedes-Benz – Испания, Черногория, Македония, Уругвай, ОАЭ, Кипр.

Audi – Италия, Австрия, Швейцария, Польша, Беларусь.

Ford – США, Канада, Турция, Сенегал.

Hyundai – Южная Корея, Индия, Колумбия, Аргентина.

Tesla – Китай, Сингапур, Израиль.

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