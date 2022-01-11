Mitsubishi показали новые спортивные кроссоверы: у них яркий дизайн и гибридная установка
Mitsubishi Outlander Ralliart презентуют в концептуальной и серийной версиях. Вскоре последуют и другие модели от спортивного подразделения.
Опубликованы первые фото Mitsubishi Outlander Ralliart. Кроссовер официально презентуют 14 января на автошоу в Токио. Об этом сообщает официальный сайт японского бренда.
В Mitsubishi решили возродить знаменитую линейку от подразделения Ralliart. Оно специализируется на раллийных авто, но в свое время создавало заряженные версии Lancer, Galant и других моделей марки. Outlander станет первенцем в новом семействе авто.Важно
Новый Mitsubishi Outlander Ralliart покажут в Токио сразу в двух исполнениях. Концепт-кар Mitsubishi Vision Ralliart отличается измененной решеткой радиатора, агрессивным аэродинамическим обвесом и оригинальными 22-дюймовыми колесными дисками. А вот серийный кроссовер Mitsubishi выглядит более сдержанно, хотя также получил обвес и новые литые диски.
В Ralliart поработали только над дизайном авто, а вот техническая начинка осталась без изменений. Оба варианта являются подзаряжаемыми гибридами, и оснащены стандартной силовой установкой от нового Mitsubishi Outlander PHEV. Она состоит из 2,4-литровой бензиновой четверки и пары электромоторов суммарной мощностью около 280 л. с. Концепт Vision Ralliart также получил увеличенные тормозные диски с шестипоршневыми суппортами.
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