За вищим розрядом. Найдорожчі авто на українському ринку під час війни

На українському ринку навіть за умов воєнного часу досить багато розкішних авто вартістю понад 200 тисяч доларів. Серед них — представницькі седани, дорогі кросовери та спортивні моделі.

Авторинок України поступово відновлюється та набирає обертів. Асортименти розширюються — доступні не тільки бюджетні машини або моделі середнього класу, але й розкішні елітні автомобілі. Деякі з них навіть пригнали під безкоштовне розмитнення, але все ж таки більшість преміальних машин продають в автосалонах. Фокус вибрав найдорожчі автомобілі в Україні, доступні під час війни.

Porsche Cayenne Turbo GT Coupe — 8 115 415 гривень ($221 800)

[ + – ] Porsche Cayenne Turbo GT Coupe Фото: Porsche

Лімітована топова версія Porsche Cayenne доступна лише у купеподібному виконанні. Її особливість — 640-сильний турбований V8 об'ємом 4,0 л, що дозволяє розганятися до 100 км/год за 3,3 секунди та розвивати 300 км/год.

Bentley Flying Spur — від 8 577 000 гривень ($243 350)

[ + – ] Bentley Flying Spur Фото: Bentley

Flying Spur зараз — єдиний седан Bentley. Великий 5,3-метровий автомобіль приваблює ретро-дизайном та дорогим оздобленням салону шкірою та деревом. Початкова версія оснащена 550-сильним V8 твін-турбо, а варіант із W12 на 635 к. с. коштує від 9 359 000 гривень. Обидва варіанти седана можуть розвинути швидкість понад 300 км/год.

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Range Rover LWB SV — від 8 765 922 гривень ($239 500)

[ + – ] Range Rover LWB SV Фото: Land Rover

Подовжений 5,2-метровий Range Rover 2022 у топовому варіанті SV відрізняється ексклюзивним оздобленням салону та розширеною комплектацією. Крім того, ззаду можуть бути встановлені два окремі сидіння з електроприводом і масажем. На вибір запропоновано 3,0-літровий 350-сильний турбодизель або 4,4-літровий бензиновий V8 твін-турбо на 530 к. с.

Bentley Bentayga — від 8 839 000 гривень ($241 500)

[ + – ] Bentley Bentayga Фото: Bentley

Розкішний кросовер Bentley досить часто можна зустріти українськими вулицями. Нещодавно він пройшов оновлення — змінився зовні та отримав сучасну віртуальну панель приладів. За 8,8 млн. гривень пропонують версію з 550-сильним V8 та 449-сильним гібридом, а ось варіант з W12 на 635 к. с. коштуватиме мінімум 9 026 000 гривень.

Mercedes-Maybach S680 4MATIC — від 8 858 831 гривень ($242 000)

[ + – ] Mercedes-Maybach S680 4Matic Фото: Mercedes-Benz

Флагманський Mercedes-Benz S-Class досягає майже 5,5 м завдовжки і є найбільшою версією седана. Салон оздоблений шкірою та деревом, а на другому ряду встановлені окремі крісла з електрорегулюванням, вентиляцією та масажем. Mercedes-Maybach S680 — єдина модифікація седана із двигуном V12 потужністю 612 к. с.

Bentley Continental GT — від 8 985 000 гривень ($245 500)

[ + – ] Bentley Continental GT Фото: Bentley

Туристична модель Bentley Continental GT доступна як купе та кабріолет. Чотирьохмісний автомобіль розкішний і комфортабельний, але при цьому і швидкий — навіть початкова 550-сильна версія розвиває 318 км/год. Заряджений варіант Speed із W12 на 659 к. с. може досягти 335 км/год, але й коштує від 11,438 млн гривень.

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Porsche 911 Turbo S — від 9 527 280 гривень ($260 300)

[ + – ] Porsche 911 Turbo S Фото: Porsche

Turbo S — найшвидша версія Porsche 911 і один з найшвидших автомобілів на українському ринку. Повнопривідний суперкар оснащений 3,8-літровою шісткою оппозиту з двома турбінами потужністю 650 к. с. Він розганяється до 100 км/год за 2,7 сек і розвиває 330 км/год. Поряд із купе запропоновано і кабріолет вартістю понад 10 мільйонів гривень.

Aston Martin DBX — від 9 937 790 гривень ($271 500)

[ + – ] Aston Martin DBX Фото: Aston Martin

Перший кросовер Aston Martin відрізняється елегантним дизайном і багатим внутрішнім оздобленням зі шкірою та деревом. Початковий варіант DBX оснащений 4,0-літровим 550-сильним V8 твін-турбо від Mercedes-AMG. Якщо цього мало, можна вибрати заряджену версію DBX707 за 11 884 957 гривень. Її двигун розвиває вже 707 к. с. та дозволяє розвинути 310 км/год. Це найшвидший серійний кросовер у світі.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні з'явився новий Kia Sportage 2022. Кросовер радикально змінився зовні, а його комплектацію розширили.