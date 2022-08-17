По высшему разряду. Самые дорогие авто на украинском рынке во время войны

На украинском рынке даже в условиях военного времени достаточно много роскошных авто стоимостью свыше 200 тысяч долларов. Среди них — представительские седаны, дорогие кроссоверы и спортивные модели.

Авторынок Украины постепенно восстанавливается и набирает обороты. Ассортимент расширяется – доступны не только бюджетные машины или модели среднего класса, но и роскошные элитные автомобили. Некоторые из них даже пригнали под бесплатную растаможку, но все же большинство премиальных машин продают в автосалонах. Фокус выбрал самые дорогие авто в Украине, доступные во время войны.

Porsche Cayenne Turbo GT Coupe – 8 115 415 гривен ($221 800)

[ + – ] Porsche Cayenne Turbo GT Coupe Фото: Porsche

Лимитированная топовая версия Porsche Cayenne доступна только в купеобразном исполнении. Ее особенность – 640-сильный турбированный V8 объемом 4,0 л, позволяющий разгоняться до 100 км/ч за 3,3 с и развивать 300 км/ч.

Bentley Flying Spur – от 8 577 000 гривен ($243 350)

[ + – ] Bentley Flying Spur Фото: Bentley

Flying Spur на данный момент – единственный седан Bentley. Большой 5,3-метровый автомобиль привлекает ретро-дизайном и дорогой отделкой салона кожей и деревом. Начальная версия оснащена 550-сильным V8 твин-турбо, а вариант с W12 на 635 л. с. стоит от 9 359 000 гривен. Оба варианта седана могут развить скорость свыше 300 км/ч.

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Range Rover LWB SV – от 8 765 922 гривен ($239 500)

[ + – ] Range Rover LWB SV Фото: Land Rover

Удлиненный 5,2-метровый Range Rover 2022 в топовом варианте SV отличается эксклюзивной отделкой салона и расширенной комплектацией. Кроме того, сзади могут быть установлены два отдельных сиденья с электроприводом и массажем. На выбор предложены 3,0-литровый 350-сильный турбодизель или 4,4-литровый бензиновый V8 твин-турбо на 530 л. с.

Bentley Bentayga – от 8 839 000 гривен ($241 500)

[ + – ] Bentley Bentayga Фото: Bentley

Роскошный кроссовер Bentley довольно часто можно встретить на украинских улицах. Недавно он прошел обновление – изменился внешне и получил современную виртуальную панель приборов. За 8,8 млн. гривен предлагают версию с 550-сильным V8 и 449-сильный гибрид, а вот вариант с W12 на 635 л. с. обойдется минимум в 9 026 000 гривен.

Mercedes-Maybach S680 4MATIC – от 8 858 831 гривен ($242 000)

[ + – ] Mercedes-Maybach S680 4Matic Фото: Mercedes-Benz

Флагманский Mercedes-Benz S-Class достигает почти 5,5 м в длину и является самой крупной версией седана. Салон отделан кожей и деревом, а на втором ряду установлены отдельные кресла с электрорегулировкой, вентиляцией и массажем. Mercedes-Maybach S680 – единственная модификация седана с двигателем V12 мощностью 612 л. с.

Bentley Continental GT – от 8 985 000 гривен ($245 500)

[ + – ] Bentley Continental GT Фото: Bentley

Туристическая модель Bentley Continental GT доступна как купе и кабриолет. Четырехместный автомобиль роскошный и комфортабельный, но при этом и быстрый – даже начальная 550-сильная версия развивает 318 км/ч. Заряженный вариант Speed с W12 на 659 л. с. может достичь 335 км/ч, но и стоит от 11 438 000 гривен.

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Porsche 911 Turbo S – от 9 527 280 гривен ($260 300)

[ + – ] Porsche 911 Turbo S Фото: Porsche

Turbo S – самая скоростная версия Porsche 911 и один из самых быстрых автомобилей на украинском рынке. Полноприводный суперкар оснащен 3,8-литровой оппозитной шестеркой с двумя турбинами мощностью 650 л. с. Он разгоняется до 100 км/ч за 2,7 с и развивает 330 км/ч. Наряду с купе предложен и кабриолет стоимостью свыше 10 миллионов гривен.

Aston Martin DBX – от 9 937 790 гривен ($271 500)

[ + – ] Aston Martin DBX Фото: Aston Martin

Первый кроссовер Aston Martin отличается элегантным дизайном и богатым внутренним убранством с кожей и деревом. Начальный вариант DBX оснащен 4,0-литровым 550-сильным V8 твин-турбо от Mercedes-AMG. Если этого мало, то можно выбрать заряженную версию DBX707 за 11 884 957 гривен. Ее мотор развивает уже 707 л. с. и позволяет развить 310 км/ч. Это самый быстрый серийный кроссовер в мире.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине появился новый Kia Sportage 2022. Кроссовер радикально изменился внешне, а его комплектация расширена.