Рост курса доллара: как изменились цены новых авто в Украине
Большинство моделей на украинском рынке существенно прибавили в цене. Впрочем, некоторые авто еще не успели подорожать.
Последствия резкого роста курса доллара уже ощутимы украинцами – импортные товары резко подорожали. Естественно, это относится и к новым машинам, которые покупаются за рубежом за валюту. Фокус изучил, как изменились цены на самые доступные авто в Украине за последнее время.
Для сравнения выбраны стартовые цены на модели, опубликованные на официальных сайтах дилеров месяц назад и сейчас. Конечно, большинство новых автомобилей стали ощутимо дороже. Порой разница в стоимости в гривнах превышает 60%.
Хотя есть модели, которые либо прибавили в цене очень незначительно вроде Nissan Juke (на 3,5%) или JAC JS3 (на 7,2%), либо еще не успели подорожать, как Chevrolet.Важно
Насколько выросли цены на новые авто в Украине после скачка курса доллара
- Chery Tiggo 2 Pro — с 343 360 до 558 700 гривен (+62,7%)
- Chery Tiggo 4 — с 355 200 до 577 200 гривен (+62,5%)
- Chevrolet Spark — 377 900 гривен (цена неизменна)
- Chevrolet Nexia — 400 000 гривен (цена неизменна)
- Chevrolet Cobalt — 405 000 гривен (цена неизменна)
- Citroen C3 — с 479 600 до 572 000 гривен (+19,2%)
- FAW X80 — с 449 900 до 559 900 гривен (+24,4%)
- FAW X40 — с 469 900 до 589 900 гривен (+25,5%)
- JAC JS2 — с 391 000 до 450 000 гривен (+15%)
- JAC JS3 — с 513 000 до 550 000 гривен (+7,2%)
- JAC S4 — с 559 000 до 612 000 гривен (+9,5%)
- Nissan Juke — с 565 540 до 585 620 гривен (+3,5%)
- Opel Crossland — с 547 000 до 653 000 гривен (+19,4%)
- Peugeot 301 — с 449 400 до 565 000 гривен (+25,7%)
- Renault Sandero — с 371 400 до 408 600 гривен (+10%)
- Renault Logan — с 383 700 до 422 100 гривен (+10%)
- Renault Duster — с 459 300 до 581 300 гривен (+26,5%)
- Skoda Fabia — с 463 820 до 579 800 гривен (+25%)
Ранее Фокус сообщал, что в Украине ожидается рост цен и на подержанные автомобили. Обусловлено это не только падением курса гривны, но и отменой нулевой растаможки.