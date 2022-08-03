Как изменятся цены на б/у авто в Украине в ближайшее время — прогнозы экспертов

Импорт подержанных машин в июле существенно сократился из-за отмены бесплатной растаможки. Ключевым фактором, влияющим на стоимость б/у авто в Украине, станет курс валют.

Подержанные автомобили в Украине будут дорожать, а объемы их импорта существенно снизятся уже в августе. Такой прогноз озвучили эксперты Института исследования авторынка.

Отмена нулевой растаможки уже привела к резкому сокращению импорта автомобилей в Украину. За июль их ввезли только 13,9 тысяч – фактически в 10 раз меньше, чем месяцем ранее. Причем, значительная часть машин – те, которые попросту не успели пригнать и растаможить бесплатно до 1 июля.

[ + – ] Импорт б/у авто в Украине снизился в 10 раз после отмены бесплатной растаможки Фото: liga.net

Поскольку все эти авто уже доехали до Украины, то в августе объемы импорта станут еще меньше. Конечно же, сыграет свою роль и рост курса валют – он повлияет и на цену машин, и на стоимость растаможки, ведь акциз рассчитывается в евро.

"Это существенно снижает платежеспособность украинцев, ввоз авто из-за границы становится экономически невыгодным, как следствие – спрос на услуги существенно уменьшается", — заявила член правления Института исследования авторынка Юлия Рыковская.

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Еще в июле на рынке б/у авто в Украине наблюдалось оживление – распродавались последние авто, растаможенные бесплатно. Впрочем, часть продавцов уже начали поднимать цены.

Аналитик Остап Новицкий считает, что вследствие исчерпания запасов свежепригнанных машин, подорожания доставки б/у авто из США и падения курса гривны следует ожидать снижения объемов продаж подержанных автомобилей. Оживить авторынок может комплексная реформа – введение новой схемы растаможки в смартфоне, обещанной Кабинетом Министров.

Ранее Фокус сообщал, что продажи новых авто в июле выросли на 26%. Кроме того, на рынке сменилась модель-лидер.