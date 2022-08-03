Як зміниться ціни на вживані авто в Україні найближчим часом — прогнози експертів

Імпорт уживаних машин у липні суттєво скоротився через скасування безплатного розмитнення. Ключовим фактором, що впливає на вартість вживаного авто в Україні, стане курс валют.

Уживані автомобілі в Україні дорожчатимуть, а обсяги їхнього імпорту суттєво знизяться вже в серпні. Такий прогноз озвучили експерти Інституту дослідження авторинку.

Скасування нульового розмитнення вже призвело до різкого скорочення імпорту автомобілів в Україну. За липень їх ввезли лише 13,9 тисячі — фактично в 10 разів менше, ніж місяцем раніше. Причому значна частина машин — ті, які просто не встигли пригнати й розмитнити безплатно до 1 липня.

[ + – ] Імпорт уживаних авто в Україні знизився в 10 разів після скасування безплатного розмитнення Фото: liga.net

Оскільки всі ці авто вже доїхали до України, то в серпні обсяги імпорту стануть ще меншими. Звичайно ж, зіграє свою роль і зростання курсу валют — він уплине і на ціну машин, і на вартість розмитнення, адже акциз розраховується в євро.

"Це суттєво знижує платоспроможність українців, ввезення авто з-за кордону стає економічно невигідним, як наслідок — попит на послуги суттєво зменшується", — заявила членкиня правління Інституту дослідження авторинку Юлія Риковська.

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Ще в липні на ринку вживаних авто в Україні спостерігали пожвавлення — розпродувалися останні авто, які були розмитнені безплатно. Втім, частина продавців уже почали збільшувати ціни.

Аналітик Остап Новицький вважає, що внаслідок вичерпання запасів свіжопригнаних машин, подорожчання доставки вживаних авто зі США та падіння курсу гривні слід очікувати на зниження обсягів продажу вживаних автомобілів. Пожвавити авторинок може комплексна реформа — запровадження нової схеми розмитнення в смартфоні, обіцяної Кабінетом Міністрів.

Раніше Фокус повідомляв, що продажі нових авто в липні зросли на 26%. Окрім того, на ринку змінилася модель-лідер.