Зростання на 26% і нові лідери: що відбувалося на авторинку України в липні (інфографіка)
Авторинок України потроху зростає і відновлюється під час війни. Водночас у стані лідерів несподівано відбулися великі зміни.
За липень українці придбали 3 648 нових легкових автомобілів. Порівняно з червнем зазначено зростання продажів на 26%. Про це свідчить статистика асоціації "Укравтопрому".
Разом із тим, порівняно з липнем 2021 року продаж нових авто впав на 63%. Свою роль відіграли не лише війна та падіння доходів населення, а й дефіцит багатьох популярних моделей — їх просто не поставили в Україну.
Перераховані вище фактори призвели до зміни лідерів ринку. Перше місце зберігає Toyota з 596 проданими авто, а на другу позицію несподівано піднявся Volkswagen (316 авто).
Треті ж стали Chery (300 шт.) і це свого роду сенсація. Renault ж опустилися на четверте місце (260 шт.).
ТОП-10 лідерів авторинку України за липень 2022 року:
- Toyota — 596 проданих авто.
- Volkswagen — 316.
- Chery — 300.
- Renault — 260.
- Skoda — 207.
- Hyundai — 203.
- BMW — 186.
- Lexus — 164.
- Mercedes-Benz — 154.
- Kia — 132.
Найпопулярніший автомобіль в Україні за липень — кросовер Chery Tiggo 4: реалізовано 239 машин. До речі, невдовзі з'явиться оновлена версія цієї моделі.
Загалом за сім місяців українці придбали 21,5 тис. нових автомобілів. Це на 63% менше ніж за аналогічний період минулого року.
Раніше Фокус повідомляв, що український автопарк омолодився завдяки безкоштовному розмитненню.