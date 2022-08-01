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Зростання на 26% і нові лідери: що відбувалося на авторинку України в липні (інфографіка)

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продажі нових авто в Україні, авторинок України, продаж авто, Найпопулярніший автомобіль в Україні, Chery Tiggo 4
Фото: toyota.com.ua | Toyota зберегла перше місце на ринку, однак у трійку лідерів несподівано потрапили Volkswagen і Chery

Авторинок України потроху зростає і відновлюється під час війни. Водночас у стані лідерів несподівано відбулися великі зміни.

За липень українці придбали 3 648 нових легкових автомобілів. Порівняно з червнем зазначено зростання продажів на 26%. Про це свідчить статистика асоціації "Укравтопрому".

Разом із тим, порівняно з липнем 2021 року продаж нових авто впав на 63%. Свою роль відіграли не лише війна та падіння доходів населення, а й дефіцит багатьох популярних моделей — їх просто не поставили в Україну.

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Chery Tiggo 4 несподівано став найпопулярнішим авто в липні

Перераховані вище фактори призвели до зміни лідерів ринку. Перше місце зберігає Toyota з 596 проданими авто, а на другу позицію несподівано піднявся Volkswagen (316 авто).

Треті ж стали Chery (300 шт.) і це свого роду сенсація. Renault ж опустилися на четверте місце (260 шт.).

продажі нових авто в Україні, авторинок України, продаж авто, Найпопулярніший автомобіль в Україні, Chery Tiggo 4
Хоча продажі авто зросли, вони все одно на 63% менше, ніж минулого року
Фото: Фото: Укравтопром

ТОП-10 лідерів авторинку України за липень 2022 року:

  1. Toyota — 596 проданих авто.
  2. Volkswagen — 316.
  3. Chery — 300.
  4. Renault — 260.
  5. Skoda — 207.
  6. Hyundai — 203.
  7. BMW — 186.
  8. Lexus — 164.
  9. Mercedes-Benz — 154.
  10. Kia — 132.
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Найпопулярніший автомобіль в Україні за липень — кросовер Chery Tiggo 4: реалізовано 239 машин. До речі, невдовзі з'явиться оновлена версія цієї моделі.

Загалом за сім місяців українці придбали 21,5 тис. нових автомобілів. Це на 63% менше ніж за аналогічний період минулого року.

Раніше Фокус повідомляв, що український автопарк омолодився завдяки безкоштовному розмитненню.