Зростання на 26% і нові лідери: що відбувалося на авторинку України в липні (інфографіка)

Авторинок України потроху зростає і відновлюється під час війни. Водночас у стані лідерів несподівано відбулися великі зміни.

За липень українці придбали 3 648 нових легкових автомобілів. Порівняно з червнем зазначено зростання продажів на 26%. Про це свідчить статистика асоціації "Укравтопрому".

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Разом із тим, порівняно з липнем 2021 року продаж нових авто впав на 63%. Свою роль відіграли не лише війна та падіння доходів населення, а й дефіцит багатьох популярних моделей — їх просто не поставили в Україну.

[ + – ] Chery Tiggo 4 несподівано став найпопулярнішим авто в липні

Перераховані вище фактори призвели до зміни лідерів ринку. Перше місце зберігає Toyota з 596 проданими авто, а на другу позицію несподівано піднявся Volkswagen (316 авто).

Треті ж стали Chery (300 шт.) і це свого роду сенсація. Renault ж опустилися на четверте місце (260 шт.).

[ + – ] Хоча продажі авто зросли, вони все одно на 63% менше, ніж минулого року Фото: Фото: Укравтопром

ТОП-10 лідерів авторинку України за липень 2022 року:

Toyota — 596 проданих авто. Volkswagen — 316. Chery — 300. Renault — 260. Skoda — 207. Hyundai — 203. BMW — 186. Lexus — 164. Mercedes-Benz — 154. Kia — 132.

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Найпопулярніший автомобіль в Україні за липень — кросовер Chery Tiggo 4: реалізовано 239 машин. До речі, невдовзі з'явиться оновлена версія цієї моделі.

Загалом за сім місяців українці придбали 21,5 тис. нових автомобілів. Це на 63% менше ніж за аналогічний період минулого року.

Раніше Фокус повідомляв, що український автопарк омолодився завдяки безкоштовному розмитненню.