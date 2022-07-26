Chery презентували молодіжний компактний кросовер за $10 500 (фото)

Кросовер Chery Tiggo 4 оновлюють уже не вперше. Цього разу автомобілю освіжили дизайн, кардинально змінили компонування салону та розширили комплектацію.

Опубліковано перші фото Chery Tiggo 4 2023 року. Молодіжний компактний кросовер пройшов уже третій фейсліфтинг. Про це повідомляє сайт Autohome.

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Новий Chery Tiggo 4 впізнається за збільшеними решітками радіатора, зміненими фарами та переднім бампером. Позаду освіжені ліхтарі. У топовій версії пороги прикрашені яскраво-червоними вставками.

[ + – ] Ззаду змінені ліхтарі кросовера Фото: autohome.com.cn

Салон Chery Tiggo 4 зазнав значно більших змін. У кросовера повністю нові кермо, важіль КПП та передня панель. Щиток приладів тепер цифровий та об'єднаний в один блок із дисплеєм мультимедійної системи.

Перемикачі клімат-контролю тепер сенсорні, а центральній консолі з'явилася ніша для сумок. Список опцій поповнили електропривід крісла водія, адаптивний круїз-контроль і камери кругового огляду.

[ + – ] У салоні — нові кермо, передня панель, важіль КПП та щиток приладів Фото: autohome.com.cn

Китайський кросовер пропонують з 1,5-літровими бензиновими двигунами — 113-сильним атмосферним і 156-сильним турбованим. На вибір доступні 5-ступінчаста механічна КПП та варіатор.

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Новий Chery Tiggo 4 надійде у продаж у Китаї під кінець літа (на батьківщині він продається під назвою Tiggo 5X) за ціною приблизно від $10 500. Модель з'явиться і в Україні, адже її стара версія представлена на нашому ринку.

Раніше Фокус писав про найдорожчий кросовер від Chery. Він орієнтований на європейський ринок.