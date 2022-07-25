Названі найнадійніші китайські автомобілі 2022 року

Експерти J.D. Power опитали понад 25 тисяч власників нових автомобілів із Китаю. З'ясувалося, що найякіснішими є випущені в Піднебесній моделі найпопулярніших світових автовиробників, а також преміальні китайські авто.

Опубліковано щорічний рейтинг якості китайських автомобілів. Складає його вже кілька років знамените американське агентство J.D. Power — саме на його сайті з'явилися результати дослідження.

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[ + – ] Найнадійнішими авто китайського виробництва стали Buick та GAC-Honda Фото: J.D. Power

Зазвичай в J.D. Power вивчають досвід володіння авто різних моделей. У межах дослідження експерти опитали понад 25 тисяч автомобілістів із 70 міст Китаю. Усі вони нещодавно купили нові машини та розповіли про їхні проблеми чи несправності (якщо такі були).

Як і раніше, J.D. Power окремо вивчали надійність всіх моделей, що випускаються в Китаї, та окремо склали рейтинг місцевих автовиробників. У першому випадку лідирують Buick та GAC-Honda — вони отримали по 759 балів із 1 000 можливих.

[ + – ] Серед китайських брендів лідирують FAW-Hongqi, Changan, Chery та GAC Trumpchi Фото: J.D. Power

Серед китайських марок на першому місці преміальна FAW Hongqi (756 балів). Це найдорожчі авто з Китаю і моделі саме цього бренду використовує Сі Цзіньпін. Друге, третє та четверте місця ділять Chery, Changan та GAC Trumpchi — по 749 балів. Далі йдуть Lynk & Co (747 пунктів) та Geely (745).

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У процесі дослідження JD Power також з'ясували, що власники преміальних моделей більше задоволені якістю, аніж покупці масових авто. Крім того, повідомляється, що під час покупки другої машини на сім'ю або заміни автомобіля китайські споживачі більш вимогливі, ніж у процесі вибору першого авто.

Раніше Фокус розповідав про найнадійніші європейські автомобілі. Серед них лідирують бюджетні моделі.