Названы самые надежные китайские автомобили 2022 года

Эксперты J.D. Power опросили свыше 25 тысяч владельцев новых автомобилей из Китая. Выяснилось, что самыми качественными являются выпущенные в Поднебесной модели изестных мировых автопроизводителей, а также премиальные китайские авто.

Опубликован ежегодный рейтинг качества китайских автомобилей. Составляет его вот уже несколько лет знаменитое американское агентство J.D. Power – именно на его сайте появились результаты исследования.

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[ + – ] Самыми надежными авто китайского производства стали Buick и GAC-Honda Фото: J.D. Power

Традиционно в J.D. Power изучают опыт владения авто разных моделей. В рамках исследования эксперты опросили свыше 25 тысяч автомобилистов из 70 городов Китая. Все они недавно купили новые машины и рассказали о их проблемах или неисправностях (если таковые были).

Как и ранее, J.D. Power отдельно изучали надежность всех выпускаемых в Китае моделей и отдельно составили рейтинг местных автопроизводителей. В первом случае лидируют Buick и GAC-Honda – они получили по 759 баллов из 1000 возможных.

[ + – ] Среди китайских брендов лидируют FAW-Hongqi, Changan, Chery и GAC Trumpchi Фото: J.D. Power

Среди китайских марок на первом месте премиальная FAW Hongqi (756 баллов). Это самые дорогие авто из Китая и модели именно этого бренда использует Си Цзиньпин. Второе, третье и четвертое места делят Chery, Changan и GAC Trumpchi – по 749 баллов. Далее следуют Lynk & Co (747 пунктов) и Geely (745).

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В ходе исследования J.D. Power также выяснили, что владельцы премиальных моделей больше удовлетворены качеством, чем покупатели массовых авто. Кроме того, сообщается, что при покупке второй машины в семью или замены автомобиля китайские потребители более требовательны, чем при выборе первого авто.

Ранее Фокус рассказывал про самые надежные европейские автомобили. Среди них лидируют бюджетные модели.