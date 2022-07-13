В Европе назвали самые надежные авто современности: для них 200 тысяч км — не проблема

Эксперты определили, какие автомобили чаще всего проезжают 200 тысяч км и больше. Выяснилось, что это преимущественно недорогие бюджетные модели.

Во Франции провели исследование надежности современных автомобилей. Эксперты определили, для каких моделей пробег 200 тысяч км и больше – не проблема. Об этом сообщает сайт ТопЖыр.

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В рамках исследования были проанализированы данные автомобилей, прошедших техосмотр во Франции в 2021 году. Выяснилось, что более 200 тыс. км проехали 21,82% машин (3,7 млн. единиц). Также установили, что 27% авто имеют возраст более 15 лет.

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На основе этих данных проанализировали, какие модели чаще всех достигают 200 тыс. км пробега. Лидером оказался Peugeot 307 –отметку преодолели 150 140 авто. На втором месте – Peugeot 206 (144 016 авто), а на третьем – Renault Clio второго поколения (121 253 шт.). В ТОП-25 рейтинга попали преимущественно недорогие бюджетные модели.

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Самые надежные автомобили на французском рынке:

Peugeot 307 – 150 140 авто с пробегом свыше 200 тыс. км Peugeot 206 – 144 016 Renault Clio второго поколения – 121 253 Renault Clio третьего поколения – 87 082 Citroen Xsara Picasso – 86 062 Peugeot 207 – 84 920 Volkswagen Golf 5/6 и Jetta – 79 537 Renault Scenic второго поколения – 76 500 Volkswagen Golf 4/Bora – 65 084 Citroen C4 Picasso – 61 699 Citroen C3 первого поколения – 61 637 Peugeot 308 первого поколения – 58 901 Renault Megane второго поколения – 57 262 Volkswagen Touran первого поколения – 51 586 Peugeot 407 – 48 832 Citroen C4 первого поколения – 47 727 Audi A3 второго поколения – 47 200 Citroen Berlingo первого поколения – 46 639 Renault Scenic первого поколения – 44 325 Peugeot 306 – 44 313 Peugeot 406 – 43 922 Renault Megane третьего поколения – 40 650 Renault Kangoo первого поколения – 39 047 BMW 3 E46 – 35 520 Renault Scenic третьего поколения – 33 400

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