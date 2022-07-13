В Европе назвали самые надежные авто современности: для них 200 тысяч км — не проблема
Эксперты определили, какие автомобили чаще всего проезжают 200 тысяч км и больше. Выяснилось, что это преимущественно недорогие бюджетные модели.
Во Франции провели исследование надежности современных автомобилей. Эксперты определили, для каких моделей пробег 200 тысяч км и больше – не проблема. Об этом сообщает сайт ТопЖыр.
В рамках исследования были проанализированы данные автомобилей, прошедших техосмотр во Франции в 2021 году. Выяснилось, что более 200 тыс. км проехали 21,82% машин (3,7 млн. единиц). Также установили, что 27% авто имеют возраст более 15 лет.
На основе этих данных проанализировали, какие модели чаще всех достигают 200 тыс. км пробега. Лидером оказался Peugeot 307 –отметку преодолели 150 140 авто. На втором месте – Peugeot 206 (144 016 авто), а на третьем – Renault Clio второго поколения (121 253 шт.). В ТОП-25 рейтинга попали преимущественно недорогие бюджетные модели.Важно
Самые надежные автомобили на французском рынке:
- Peugeot 307 – 150 140 авто с пробегом свыше 200 тыс. км
- Peugeot 206 – 144 016
- Renault Clio второго поколения – 121 253
- Renault Clio третьего поколения – 87 082
- Citroen Xsara Picasso – 86 062
- Peugeot 207 – 84 920
- Volkswagen Golf 5/6 и Jetta – 79 537
- Renault Scenic второго поколения – 76 500
- Volkswagen Golf 4/Bora – 65 084
- Citroen C4 Picasso – 61 699
- Citroen C3 первого поколения – 61 637
- Peugeot 308 первого поколения – 58 901
- Renault Megane второго поколения – 57 262
- Volkswagen Touran первого поколения – 51 586
- Peugeot 407 – 48 832
- Citroen C4 первого поколения – 47 727
- Audi A3 второго поколения – 47 200
- Citroen Berlingo первого поколения – 46 639
- Renault Scenic первого поколения – 44 325
- Peugeot 306 – 44 313
- Peugeot 406 – 43 922
- Renault Megane третьего поколения – 40 650
- Renault Kangoo первого поколения – 39 047
- BMW 3 E46 – 35 520
- Renault Scenic третьего поколения – 33 400
Ранее Фокус писал про самые надежные автомобили всех времен и народов. Для них и миллион километров — не предел.