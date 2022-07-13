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В Европе назвали самые надежные авто современности: для них 200 тысяч км — не проблема

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Фото: Motor1.com | Критерием надежности в рейтинге является количество авто с пробегом 200 тыс. км и более

Эксперты определили, какие автомобили чаще всего проезжают 200 тысяч км и больше. Выяснилось, что это преимущественно недорогие бюджетные модели.

Во Франции провели исследование надежности современных автомобилей. Эксперты определили, для каких моделей пробег 200 тысяч км и больше – не проблема. Об этом сообщает сайт ТопЖыр.

В рамках исследования были проанализированы данные автомобилей, прошедших техосмотр во Франции в 2021 году. Выяснилось, что более 200 тыс. км проехали 21,82% машин (3,7 млн. единиц). Также установили, что 27% авто имеют возраст более 15 лет.

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Самым долговечным авто стал Peugeot 307
Фото: Stellantis

На основе этих данных проанализировали, какие модели чаще всех достигают 200 тыс. км пробега. Лидером оказался Peugeot 307 –отметку преодолели 150 140 авто. На втором месте – Peugeot 206 (144 016 авто), а на третьем – Renault Clio второго поколения (121 253 шт.). В ТОП-25 рейтинга попали преимущественно недорогие бюджетные модели.

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Самые надежные автомобили на французском рынке:

  1. Peugeot 307 – 150 140 авто с пробегом свыше 200 тыс. км
  2. Peugeot 206 – 144 016
  3. Renault Clio второго поколения – 121 253
  4. Renault Clio третьего поколения – 87 082
  5. Citroen Xsara Picasso – 86 062
  6. Peugeot 207 – 84 920
  7. Volkswagen Golf 5/6 и Jetta – 79 537
  8. Renault Scenic второго поколения – 76 500
  9. Volkswagen Golf 4/Bora – 65 084
  10. Citroen C4 Picasso – 61 699
  11. Citroen C3 первого поколения – 61 637
  12. Peugeot 308 первого поколения – 58 901
  13. Renault Megane второго поколения – 57 262
  14. Volkswagen Touran первого поколения – 51 586
  15. Peugeot 407 – 48 832
  16. Citroen C4 первого поколения – 47 727
  17. Audi A3 второго поколения – 47 200
  18. Citroen Berlingo первого поколения – 46 639
  19. Renault Scenic первого поколения – 44 325
  20. Peugeot 306 – 44 313
  21. Peugeot 406 – 43 922
  22. Renault Megane третьего поколения – 40 650
  23. Renault Kangoo первого поколения – 39 047
  24. BMW 3 E46 – 35 520
  25. Renault Scenic третьего поколения – 33 400
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