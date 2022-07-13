В Европе резко выросли цены на б/у авто: названы причины

Автомобили с пробегом в Европе сейчас в среднем на 41,5% дороже, чем в 2019 году. Некоторые модели за три года подорожали на 50-80%.

Цены на подержанные авто в Европе стабильно растут вот уже 27 месяцев. По сравнению с 2019 годом они увеличились в среднем на 5325 евро. Такую статистику приводит британская компания Auto Trader Group, специализирующаяся на б/у авто.

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В рамках исследования эксперты проанализировали данные по 900 тыс. авто с пробегом, которые сейчас продаются. Выяснилось, что в июне нынешнего года средняя цена б/у авто в Европе составляла 20 413 евро. Это на 23,7% больше, чем в июне прошлого года и сразу на 41,5% превышает показатель "доковидного" 2019 года.

[ + – ] Больше всего подорожал кроссовер Suzuki SX4

Впрочем, отмечается некоторое замедление темпов роста цен, ведь в мае они превышали прошлогодние показатели на 28,4%, а в апреле – на 32,2%.

Эксперты назвали две основные причины удорожания б/у авто. Во-первых, это пандемия коронавируса – многие европейцы решили отказаться от общественного транспорта и купить подержанный автомобиль, ведь он дешевле нового.

Во-вторых, свою роль сыграли кризис полупроводников и снижение объемов автопроизводства. В этом случае на вторичный рынок обратили взоры те автомобилисты, кто хотел купить новую машину, но не смог из-за дефицита.

Важно

Где в Украине продается больше всего автомобилей во время войны (статистика)

Названы и подержанные автомобили, больше всего прибавившие в цене за год. Как правило, это недорогие модели.

Какие авто из Европы больше всего подорожали:

Suzuki SX4 — +82,1% (средняя цена – 5252 евро); SEAT Alhambra — +54,5% (22 094 евро); Renault Scenic — +46,8% (9583 евро); Ford Fusion — +44,3% (3943 евро); Ford S-Max — +43,4% (18 226 евро); Fiat Punto — +42,4% (5738 евро); Toyota Auris — +42,1% (13 795 евро); Fiat Grande Punto — +41,8% (2544 евро); Toyota Prius — +41,7% (18 550 евро); Hyundai ix20 — +40,5% (11 169 евро).

Вместе с тем, отдельные модели существенно подешевели. Так, Mitsubishi Pajero Sport за год потерял в стоимости 20,8% (цена – 35 062 евро), Mini Roadster – 13,8% (9828 евро), а BMW 8 Series Gran Coupe – 6,8% (69 835 евро).

Ранее Фокус сообщал, что в Украине за 2022 год также вырос спрос на подержанные автомобили — их продали больше, чем год назад.