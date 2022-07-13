У Європі різко зросли ціни на вживані авто: названі причини

Автомобілі з пробігом у Європі зараз у середньому на 41,5% дорожчі, ніж у 2019 році. Деякі моделі за три роки подорожчали на 50–80%.

Ціни на вживані авто в Європі стабільно зростають уже 27 місяців. Порівняно з 2019 роком вони збільшились у середньому на 5325 євро. Таку статистику наводить британська компанія Auto Trader Group, що спеціалізується на вживаному авто.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

У межах дослідження експерти проаналізували дані по 900 тис. авто з пробігом, які зараз продаються. З'ясувалося, що в червні нинішнього року середня ціна вживаного авто в Європі становила 20 413 євро. Це на 23,7% більше, ніж у червні минулого року й одразу на 41,5% перевищує показник "доковідного" 2019 року.

[ + – ] Найбільше подорожчав кросовер Suzuki SX4

Утім зазначається деяке уповільнення темпів зростання цін, адже в травні вони перевищували торішні показники на 28,4%, а у квітні — на 32,2%.

Експерти назвали дві основні причини подорожчання вживаних авто. По-перше, це пандемія коронавірусу — багато європейців вирішили відмовитися від громадського транспорту й купити старий автомобіль, адже він дешевший за новий.

По-друге, свою роль відіграли криза напівпровідників і зниження обсягів автовиробництва. У цьому випадку на вторинний ринок звернули погляди ті автомобілісти, які хотіли купити нову машину, але не змогли через дефіцит.

Важливо

Де в Україні продається найбільше автомобілів під час війни (статистика)

Названі й уживані автомобілі, які найбільше додали в ціні за рік. Як правило, це дешеві моделі.

Які авто з Європи найбільше подорожчали:

Suzuki SX4 — +82,1% (середня ціна — 5252 євро); SEAT Alhambra — +54,5% (22 094 євро); Renault Scenic — +46,8% (9583 євро); Ford Fusion — +44,3% (3943 євро); Ford S-Max — +43,4% (18 226 євро); Fiat Punto — +42,4% (5738 євро); Toyota Auris — +42,1% (13 795 євро); Fiat Grande Punto — +41,8% (2544 євро); Toyota Prius — +41,7% (18 550 євро); Hyundai ix20 — +40,5% (11 169 євро).

Водночас окремі моделі суттєво подешевшали. Так, Mitsubishi Pajero Sport за рік втратив у вартості 20,8% (ціна — 35 062 євро), Mini Roadster — 13,8% (9828 євро), а BMW 8 Series Gran Coupe — 6,8% (69 835 євро).

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні за 2022 рік також зріс попит на старі автомобілі — їх продали більше, ніж рік тому.