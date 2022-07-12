Де в Україні продається найбільше автомобілів під час війни (статистика)
З 2,9 тисячі нових авто, проданих в Україні за червень, приблизно тисячу придбали в Києві. Мешканці столиці віддають перевагу моделям підвищеної прохідності.
Київ залишається ключовим регіональним авторинком України. У столиці продається приблизно третина всіх нових машин у країні. Про це свідчить статитика асоціації "Укравтопрому".
Зокрема, за червень із 2,9 тис. проданих в Україні автомобілів приблизно тисяча (35%) припадає на Київ. Мешканці столиці віддають перевагу бензиновим авто — їх частка становить 58%. 23% машин — дизельні, 14% — гібридні та лише 5% — електромобілі.
Найчастіше кияни обирають моделі підвищеної прохідності — кросовери, пікапи та позашляховики. Лідером симпатій із величезним відривом є Renault Duster, він знайшов 127 покупців.
Найпопулярніші авто в Києві за червень 2022 року:
- Renault Duster — 127 проданих авто.
- Mitsubishi L200 — 58.
- Toyota Yaris Cross — 41.
- Jeep Compass — 38.
- Hyundai i30 — 32.
- Toyota Highlander — 32.
Для порівняння, загалом по Україні переваги автомобілістів дещо відрізняються, хоча лідер ринку все той же.Важливо
ТОП-5 найпопулярніших авто в Україні:
- Renault Duster — 168 проданих авто.
- Toyota RAV4 — 118.
- Toyota Highlander — 114.
- Toyota Yaris Cross — 104.
- Ford Kuga — 84.
Раніше Фокус повідомляв, що до кінця літа в Україні презентують десяток нових моделей автомобілів. Серед них будуть і преміальні моделі, і кросовери, й електромобілі.