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Де в Україні продається найбільше автомобілів під час війни (статистика)

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Фото: Alamy | На Київ припадає третина всіх продажів нових авто в Україні

З 2,9 тисячі нових авто, проданих в Україні за червень, приблизно тисячу придбали в Києві. Мешканці столиці віддають перевагу моделям підвищеної прохідності.

Київ залишається ключовим регіональним авторинком України. У столиці продається приблизно третина всіх нових машин у країні. Про це свідчить статитика асоціації "Укравтопрому".

Зокрема, за червень із 2,9 тис. проданих в Україні автомобілів приблизно тисяча (35%) припадає на Київ. Мешканці столиці віддають перевагу бензиновим авто — їх частка становить 58%. 23% машин — дизельні, 14% — гібридні та лише 5% — електромобілі.

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Найпопулярнішим авто в Києві є Renault Duster
Фото: Renault

Найчастіше кияни обирають моделі підвищеної прохідності — кросовери, пікапи та позашляховики. Лідером симпатій із величезним відривом є Renault Duster, він знайшов 127 покупців.

Найпопулярніші авто в Києві за червень 2022 року:

  1. Renault Duster — 127 проданих авто.
  2. Mitsubishi L200 — 58.
  3. Toyota Yaris Cross — 41.
  4. Jeep Compass — 38.
  5. Hyundai i30 — 32.
  6. Toyota Highlander — 32.

Для порівняння, загалом по Україні переваги автомобілістів дещо відрізняються, хоча лідер ринку все той же.

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Продаж уживаних авто в Україні суттєво перевищив довоєнні показники
Продаж уживаних авто в Україні суттєво перевищив довоєнні показники

ТОП-5 найпопулярніших авто в Україні:

  1. Renault Duster — 168 проданих авто.
  2. Toyota RAV4 — 118.
  3. Toyota Highlander — 114.
  4. Toyota Yaris Cross — 104.
  5. Ford Kuga — 84.

Раніше Фокус повідомляв, що до кінця літа в Україні презентують десяток нових моделей автомобілів. Серед них будуть і преміальні моделі, і кросовери, й електромобілі.