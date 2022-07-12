Де в Україні продається найбільше автомобілів під час війни (статистика)

З 2,9 тисячі нових авто, проданих в Україні за червень, приблизно тисячу придбали в Києві. Мешканці столиці віддають перевагу моделям підвищеної прохідності.

Київ залишається ключовим регіональним авторинком України. У столиці продається приблизно третина всіх нових машин у країні. Про це свідчить статитика асоціації "Укравтопрому".

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Зокрема, за червень із 2,9 тис. проданих в Україні автомобілів приблизно тисяча (35%) припадає на Київ. Мешканці столиці віддають перевагу бензиновим авто — їх частка становить 58%. 23% машин — дизельні, 14% — гібридні та лише 5% — електромобілі.

[ + – ] Найпопулярнішим авто в Києві є Renault Duster Фото: Renault

Найчастіше кияни обирають моделі підвищеної прохідності — кросовери, пікапи та позашляховики. Лідером симпатій із величезним відривом є Renault Duster, він знайшов 127 покупців.

Найпопулярніші авто в Києві за червень 2022 року:

Renault Duster — 127 проданих авто. Mitsubishi L200 — 58. Toyota Yaris Cross — 41. Jeep Compass — 38. Hyundai i30 — 32. Toyota Highlander — 32.

Для порівняння, загалом по Україні переваги автомобілістів дещо відрізняються, хоча лідер ринку все той же.

Важливо

Продаж уживаних авто в Україні суттєво перевищив довоєнні показники

ТОП-5 найпопулярніших авто в Україні:

Renault Duster — 168 проданих авто. Toyota RAV4 — 118. Toyota Highlander — 114. Toyota Yaris Cross — 104. Ford Kuga — 84.

Раніше Фокус повідомляв, що до кінця літа в Україні презентують десяток нових моделей автомобілів. Серед них будуть і преміальні моделі, і кросовери, й електромобілі.