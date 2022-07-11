Флагманський BMW і електрокар Volvo. Які нові автомобілі представлять в Україні цього літа

До кінця літа в Україні стартують продажі десяти нових моделей авто різних класів і цінових категорій. Більшість із них — кросовери.

Незважаючи на війну, продаж нових автомобілів в Україні потроху зростає, і ринок поступово відновлюється. Крім того, незабаром на нас чекають прем'єри нових моделей — їх буде близько десятка. Подробиці про новинки цього літа розкрила інформаційно-аналітична група AutoConsulting.

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BMW

[ + – ] BMW 7 Series Фото: BMW

Однією з найочікуваніших прем'єр в Україні стане новий BMW 7 Series. Флагманський седан став більшим, а його дизайн виконаний у новому фірмовому стилі. Головна "фішка" в салоні — величезний монітор для задніх пасажирів. Сімка BMW спочатку приїде в бензинових і дизельних версіях потужністю 299-571 к. с., проте в лінійці є й гібрид, що заряджається, і електричний варіант i7.

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Citroen

[ + – ] Citroen C5 Aircross Фото: Stellantis

Кросовер Citroen C5 Aircross приїде в Україну в оновленій версії. Його дизайн став ще авангарднішим, а в салоні встановлені нові передні сидіння підвищеного комфорту. Поряд із бензиновими й дизельними версіями може з'явитися топовий гібридний варіант на 225 к. с.

Mazda

[ + – ] Mazda CX-5 Фото: Mazda

Mazda CX-5 також пройшла оновлення — у кросовера замінили фари, ґрати радіатора та ліхтарі. У салоні встановили збільшений сенсорний дисплей і нові передні сидіння. Mazda CX-5 2022, як і раніше, пропонують із бензиновими двигунами об'ємом 2,0 л (150 к. с.) і 2,5 л (194 к. с.).

Opel

[ + – ] Opel Grandland Фото: Opel

Opel представить в Україні модернізований кросовер Grandland. Його можна впізнати за зміненою передньою частиною в новій фірмовій стилістиці Opel Vizor. У салоні з'явилася віртуальна панель приладів, а список опцій поповнили камери кругового огляду, паркувальний автопілот і система нічного бачення. Минулого року українське представництво бренду анонсувало появу в нашій країні топової гібридної версії Grandland потужністю 300 к. с.

Porsche

[ + – ] Porsche Macan T Фото: Porsche

Представництво Porsche в Україні анонсувало дві спецверсії кросоверів марки. Новий Porsche Macan T — спортивний варіант для активних водіїв. Потужність його 2,0-літрового турбомотора зросла до 265 к. с., а підвіску зробили жорсткішою. Модель можна впізнати за 20-дюймовими дисками й особливою обробкою салону.

[ + – ] Porsche Cayenne Platinum Edition Фото: Porsche

Porsche Cayenne Platinum Edition навпаки робить ставку на розкіш і комфорт. Його обробку розбавляє декор платинового кольору, а салон обшитий дорогою шкірою. Комплектацію розширили 21-дюймові диски, панорамний дах, адаптивні фари й дорога акустика Bose.

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Volkswagen

[ + – ] Volkswagen T-Roc Фото: Volkswagen

Volkswagen привезе в Україну оновлений кросовер T-Roc. У нього змінено передню частину, а в салоні з'явилися кермо та перемикачі від Volkswagen Golf 8. Швидше за все, кросовер на українському ринку буде, як і раніше, доступний із 1,5-літровим 150-сильним бензиновим турбомотором.

Volvo

[ + – ] Volvo XC40 Фото: Volvo

Volvo анонсували старт продажів освіжених версій кросоверів XC40 та XC90. Їм трохи підправили зовнішність, а також удосконалили мультимедійну систему та запропонували нові варіанти оздоблення салону.

[ + – ] Volvo C40 Фото: Volvo

Крім того, стане доступний електрокросовер Volvo C40 в "дальнобійній" версії з одним 231-сильним електромотором і переднім приводом. Він здатний проїхати 450 км без підзарядки та буде дешевшим за повнопривідний 408-сильний варіант.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні під час війни суттєво зріс попит на електромобілі. Їх продають більше, ніж торік.