В Україні різко виріс попит на електромобілі: ТОП-5 найпопулярніших моделей
Дефіцит бензину та дизеля підштовхнув українців активно купувати електромобілі. Їх продають значно більше, ніж до війни.
За червень українці купили 1055 електромобілів. Це на 4% більше, ніж у травні та одразу на 65% перевищує показник червня 2021 року. Таку статистику опублікувала асоціація "Укравтопрому".
На зростання популярності електромобілів вплинув дефіцит палива в Україні. Особливо це відбилося в сегменті комерційних електрокарів — їх продаж зріс у 2,4 раза (всього продано 958 легкових та 97 комерційних електрокарів). Також зазначається, що частка нових електромобілів за рік збільшилась із 10 до 14%.Важливо
Відомі найпопулярніші електромобілі в Україні. Як і раніше, лідером залишається Nissan Leaf — у червні придбали 196 таких авто. А ось Tesla із трійки найкращих потіснили електрокари Volkswagen.
ТОП-5 найпопулярніших електромобілів в Україні за червень:
- Nissan Leaf — 196 проданих авто
- Volkswagen ID.4 — 72
- Volkswagen e-Golf — 70
- Tesla Model 3 — 58
- Renault Zoe — 57
Продаж електрокарів в Україні може збільшитися ще більше найближчим часом, адже з 1 липня їх реєстрація відчутно подешевшала внаслідок скасування збору до пенсійного фонду.
Раніше Фокус повідомляв, що в Україні різко збільшилися продажі авто — вони суттєво перевищили довоєнний рівень.