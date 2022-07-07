В Україні різко виріс попит на електромобілі: ТОП-5 найпопулярніших моделей

Дефіцит бензину та дизеля підштовхнув українців активно купувати електромобілі. Їх продають значно більше, ніж до війни.

За червень українці купили 1055 електромобілів. Це на 4% більше, ніж у травні та одразу на 65% перевищує показник червня 2021 року. Таку статистику опублікувала асоціація "Укравтопрому".

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[ + – ] Nissan Leaf залишається бестселером на українському ринку Фото: Nissan

На зростання популярності електромобілів вплинув дефіцит палива в Україні. Особливо це відбилося в сегменті комерційних електрокарів — їх продаж зріс у 2,4 раза (всього продано 958 легкових та 97 комерційних електрокарів). Також зазначається, що частка нових електромобілів за рік збільшилась із 10 до 14%.

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Відомі найпопулярніші електромобілі в Україні. Як і раніше, лідером залишається Nissan Leaf — у червні придбали 196 таких авто. А ось Tesla із трійки найкращих потіснили електрокари Volkswagen.

[ + – ] В Україні набирають популярності електромобілі Volkswagen Фото: Volkswagen

ТОП-5 найпопулярніших електромобілів в Україні за червень:

Nissan Leaf — 196 проданих авто Volkswagen ID.4 — 72 Volkswagen e-Golf — 70 Tesla Model 3 — 58 Renault Zoe — 57

Продаж електрокарів в Україні може збільшитися ще більше найближчим часом, адже з 1 липня їх реєстрація відчутно подешевшала внаслідок скасування збору до пенсійного фонду.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні різко збільшилися продажі авто — вони суттєво перевищили довоєнний рівень.