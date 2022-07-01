В Україні з 1 липня суттєво подешевшали електромобілі

Скасування збору до пенсійного фонду знизило вартість реєстрації електромобілів. Мито й ПДВ на електрокари залишаються нульовими.

Електромобілі в Україні стали доступнішими з 1 липня. Закон №7418, який набув чинності, не тільки скасував безплатне розмитнення, а й ввів нові пільги при купівлі електрокарів.

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Тепер при покупці електромобіля не потрібно сплачувати збір до пенсійного фонду. Як відомо, він стягується за першої реєстрації автомобіля на території України, незалежно від того, нова машина чи вживана. Якщо авто перепродається, то пенсійний збір не потрібно платити.

Ставки збору до пенсійного фонду у 2022 році:

3% вартості автомобіля — для машин ціною до 165 прожиткових мінімумів (до 409 365 гривень);

4% вартості автомобіля — для машин ціною від 165 до 290 прожиткових мінімумів (409 365 — 719 490 гривень);

5% вартості автомобіля — для машин ціною понад 290 прожиткових мінімумів (від 719 490 гривень).

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Слід зазначити, що з 1 липня повернули акциз на електромобілі, але він невеликий — 1 євро за 1 кВт·год ємності батареї. Навіть у дорогих електрокарів із великим запасом ходу ємність зазвичай не перевищує 100-120 кВт∙год, тобто максимальна сума акцизу — 120 євро. Мито й ПДВ на електромобілі залишаються нульовими і після 1 липня.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні надійде в продаж яскравий і нестандартний електромобіль Citroen за 7000 євро.