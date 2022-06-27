RU
RU
Розділи
Матеріали
Авто

В Україні з'явиться оригінальний електромобіль Citroen за 7 000 євро (фото)

2224
Citroen Ami Cargo, Citroen Ami, новий Citroen Ami, електромобіль Citroen Ami, Citroen Ami 2022
Фото: Stellantis | Citroen Ami приїде в Україну у вантажній версії Cargo

Citroen Ami Cargo досягає всього 2,41 м завдовжки і розрахований на 170 кг вантажу. Електрокар дуже маневрений і заряджається лише за 3 години.

Мініатюрний електромобіль Citroen Ami вийде на український ринок У нашій країні буде представлено комерційну версію моделі Ami Cargo. Про це повідомляє Українське представництво Citroen.

Citroen Ami Cargo, Citroen Ami, новий Citroen Ami, електромобіль Citroen Ami, Citroen Ami 2022
Електрокар досягає 2,41 м завдовжки
Фото: Stellantis

Citroen Ami — один із найоригінальніших електрокарів сучасності. Компактне авто приваблює нестандартним дизайном з асиметричними дверима. Його кузов виконаний із пластику.

Розміри Citroen Ami Cargo:

  • довжина — 2 410 мм;
  • ширина — 1 390 мм;
  • висота — 1 520 мм;
  • маса — 485 кг.
Citroen Ami Cargo, Citroen Ami, новий Citroen Ami, електромобіль Citroen Ami, Citroen Ami 2022
У салоні передбачено 260-літровий відсік для поклажі
Фото: Stellantis

На відміну від стандартного Citroen Ami, версія Cargo є одномісною. Замість пасажирського сидіння передбачено 260-літровий відсік для поклажі. Вантажопідйомність авто становить 170 кг.

Характеристики Citroen Ami Cargo

Електрокар Citroen Ami Cargo оснащений двигуном потужністю 8 к. с. і розвиває 45 км/год. Акумуляторна батарея ємністю 5,5 кВт∙год забезпечує запас ходу 75 км, а зарядка займає лише три години. Крім того, авто дуже маневрене — його діаметр розвороту сягає лише 7,2 м.

Citroen Ami Cargo, Citroen Ami, новий Citroen Ami, електромобіль Citroen Ami, Citroen Ami 2022
Вантажопідйомність авто — 170 кг
Фото: Stellantis

Наразі в Україну вже ввезли один Citroen Ami Cargo, і він тестується різними транспортними компаніями та службами доставки. Електрокар позиціонують як всесезонну безпечну заміну скутерам і запропонують для корпоративних клієнтів. Ціна Citroen Ami Cargo в Україні ще не оголошена, але відомо, що у Європі він коштує від 7 000 євро.

Раніше Фокус повідомляв, що в Citroen Ami з'явилася оригінальна позашляхова версія. Її випустять лімітованою серією.