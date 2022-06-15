Citroen показали найменший у світі кросовер: керувати ним можна без прав (фото)

Електромобіль Citroen Ami отримав позашляхову модифікацію Кросовер досягає всього 2,41 м у довжину і важить менш ніж пів тонни.

Представлено новий Citroen My Ami Buggy. Мініатюрний електромобіль надійде у продаж у Франції з 21 червня за ціною приблизно від 7 500 євро. Подробиці моделі опублікували на офіційному сайті концерну Stellantis.

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[ + – ] Замість дверей встановлені дуги Фото: Stellantis

Citroen My Ami Buggy — позашляхова версія компактного двомісного електрокара. По суті, це найменший кросовер у світі.

Розміри Citroen My Ami Buggy:

Довжина — 2410 мм

Ширина — 1390 мм

Висота — 1520 мм

Маса — 485 кг

[ + – ] Кросовер отримав чорний пластиковий обвіс Фото: Stellantis

У порівнянні з передсерійним концепт-каром кросовер виглядає стриманіше. Від стандартного Citroen Ami він відрізняється захисним пластиковим обважуванням та дугами замість дверей. Крім того, передбачені 14-дюймові сталеві диски із позашляховою гумою.

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Крім того, електромобіль Citroen My Ami Buggy пофарбували в колір хакі, а на кузові та в салоні присутні яскраво-жовті вставки. Дах зсувний.

[ + – ] Оздоблення салону розбавляють яскраво-жовті вставки Фото: Stellantis

Характеристики Citroen My Ami Buggy

Як і стандартна модель, кросовер Citroen оснащений скромним 8-сильним двигуном і розвиває 45 км/год. У багатьох європейських країнах для управління настільки малопотужним авто не потрібні права водія.

[ + – ] Дах Citroen My Ami Buggy виконаний зсувним Фото: Stellantis

Акумуляторна батарея місткістю 5,5 кВт∙год забезпечує запас ходу 70 км. Зарядити її можна за 3 год.

Раніше Фокус повідомляв, що побратима Citroen Ami, Opel Rocks-e, перетворили на мініатюрний пожежний автомобіль.