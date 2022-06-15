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Citroen показали найменший у світі кросовер: керувати ним можна без прав (фото)

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Фото: Stellantis | Citroen My Ami Buggy — позашляхова версія компактного електрокара

Електромобіль Citroen Ami отримав позашляхову модифікацію Кросовер досягає всього 2,41 м у довжину і важить менш ніж пів тонни.

Представлено новий Citroen My Ami Buggy. Мініатюрний електромобіль надійде у продаж у Франції з 21 червня за ціною приблизно від 7 500 євро. Подробиці моделі опублікували на офіційному сайті концерну Stellantis.

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Замість дверей встановлені дуги
Фото: Stellantis

Citroen My Ami Buggy — позашляхова версія компактного двомісного електрокара. По суті, це найменший кросовер у світі.

Розміри Citroen My Ami Buggy:

  • Довжина — 2410 мм
  • Ширина — 1390 мм
  • Висота — 1520 мм
  • Маса — 485 кг
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Кросовер отримав чорний пластиковий обвіс
Фото: Stellantis

У порівнянні з передсерійним концепт-каром кросовер виглядає стриманіше. Від стандартного Citroen Ami він відрізняється захисним пластиковим обважуванням та дугами замість дверей. Крім того, передбачені 14-дюймові сталеві диски із позашляховою гумою.

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Крім того, електромобіль Citroen My Ami Buggy пофарбували в колір хакі, а на кузові та в салоні присутні яскраво-жовті вставки. Дах зсувний.

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Оздоблення салону розбавляють яскраво-жовті вставки
Фото: Stellantis

Характеристики Citroen My Ami Buggy

Як і стандартна модель, кросовер Citroen оснащений скромним 8-сильним двигуном і розвиває 45 км/год. У багатьох європейських країнах для управління настільки малопотужним авто не потрібні права водія.

Новий Citroen My Ami Buggy, Citroen My Ami Buggy, Новий Citroen Ami, Citroen Ami, кросовер Citroen
Дах Citroen My Ami Buggy виконаний зсувним
Фото: Stellantis

Акумуляторна батарея місткістю 5,5 кВт∙год забезпечує запас ходу 70 км. Зарядити її можна за 3 год.

Раніше Фокус повідомляв, що побратима Citroen Ami, Opel Rocks-e, перетворили на мініатюрний пожежний автомобіль.