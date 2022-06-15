Citroen показали найменший у світі кросовер: керувати ним можна без прав (фото)
Електромобіль Citroen Ami отримав позашляхову модифікацію Кросовер досягає всього 2,41 м у довжину і важить менш ніж пів тонни.
Представлено новий Citroen My Ami Buggy. Мініатюрний електромобіль надійде у продаж у Франції з 21 червня за ціною приблизно від 7 500 євро. Подробиці моделі опублікували на офіційному сайті концерну Stellantis.
Citroen My Ami Buggy — позашляхова версія компактного двомісного електрокара. По суті, це найменший кросовер у світі.
Розміри Citroen My Ami Buggy:
- Довжина — 2410 мм
- Ширина — 1390 мм
- Висота — 1520 мм
- Маса — 485 кг
У порівнянні з передсерійним концепт-каром кросовер виглядає стриманіше. Від стандартного Citroen Ami він відрізняється захисним пластиковим обважуванням та дугами замість дверей. Крім того, передбачені 14-дюймові сталеві диски із позашляховою гумою.Важливо
Крім того, електромобіль Citroen My Ami Buggy пофарбували в колір хакі, а на кузові та в салоні присутні яскраво-жовті вставки. Дах зсувний.
Характеристики Citroen My Ami Buggy
Як і стандартна модель, кросовер Citroen оснащений скромним 8-сильним двигуном і розвиває 45 км/год. У багатьох європейських країнах для управління настільки малопотужним авто не потрібні права водія.
Акумуляторна батарея місткістю 5,5 кВт∙год забезпечує запас ходу 70 км. Зарядити її можна за 3 год.
Раніше Фокус повідомляв, що побратима Citroen Ami, Opel Rocks-e, перетворили на мініатюрний пожежний автомобіль.