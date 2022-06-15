General Motors показали недорогий електрокар за $14 900 з автопілотом, як у Tesla (фото)

Новий Baojun Kiwi отримав автопілот і може самостійно паркуватись. Запас ходу недорогого електрокара становить 305 км.

У Китаї презентували оновлений Baojun Kiwi. Компактний міський електрокар є розробкою американського концерну General Motors (саме йому належить бренд Baojun) за участю китайського SAIC. Про це пише сайт CarNewsChina.

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[ + – ] Baojun Kiwi відрізняється футуристичним дизайном Фото: CarNewsChina

Новий Baojun Kiwi — компактний міський електромобіль із дуже оригінальним однооб'ємним дизайном. Він є аналогом Smart, хоча його зовнішній вигляд більш футуристичний.

Розміри Baojun Kiwi 2022:

Довжина — 2625 мм

Ширина — 1647 мм

Висота — 1588 мм

Колісна база — 1750 мм

[ + – ] Мультимедійна система електрокара розроблена у Xiaomi Фото: General Motors

Оздоблення салону електрокара розбавляють золотисті вставки, а в дорожчих версіях є і шкіра. В усіх Baojun Kiwi встановлена віртуальна панель приладів з мультимедійною системою від Xiaomi.

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Серед доступних опцій для електромобіля є автопілот — його розробила компанія DJI, що спеціалізується на випуску дронів. Він має другий рівень автономності, як і у Tesla. Baojun Kiwi здатний сам об'їжджати перешкоди, гальмувати, змінювати смугу руху та автоматично паркуватися.

[ + – ] Запас ходу електромобіля становить 305 км Фото: General Motors

Китайський електрокар отримав 54-сильний мотор та батарею місткістю 31,9 кВт∙год. Його запас ходу становить 305 км, а зарядка електрокара у швидкому режимі на 80% займає приблизно годину.

Новий Baojun Kiwi надійде у продаж до кінця літа. Його ціна становитиме від 100 000 до 150 000 юанів ($14 900 – 22 300). Пізніше експорт моделі за межі Китаю можливий, адже низку Baojun вже продають в інших країнах.

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