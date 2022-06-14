Великі зміни: новий Chevrolet Blazer 2023 стане електромобілем (відео)
Новий Chevrolet Blazer буде електрифікований. Кросовер відрізняється яскравим дизайном, а платформу для нього запозичать у розкішного Cadillac Lyriq.
Опубліковано перші фото та відео Chevrolet Blazer нового покоління. Кросовер кардинально зміниться і стане електромобілем. Подробиці моделі розкрили на сторінці Chevrolet у Twitter.
Новий Chevrolet Blazer офіційно представлять 18 липня. Електрокросовер надійде у продаж із квітня 2023 року і його базова версія коштуватиме приблизно 40 тис. доларів.
Дизайн Chevrolet Blazer 2023 також зазнав великих змін. Зовні авто не має нічого спільного з бензиновим попередником і на вигляд більше нагадує новий Chevrolet Equinox. Кросовер став більш обтічний — з похилим дахом і довгим капотом. Боковини зробили рельєфними, а тоненькі світлодіодні фари з'єднали смужкою, що світиться.Важливо
На фото показали топовий спортивний Chevrolet Blazer SS. Він відрізняється більш агресивною передньою частиною, аеродинамічним обважуванням і 20-дюймовими легкосплавними дисками.
Характеристики Chevrolet Blazer 2023 поки що не розкривають. Відомо, що електромобіль збудують на платформі GM Ultium, як і кросовер Cadillac Lyriq. Базова версія отримає один двигун і задній привід, а ось варіант SS буде повнопривідним і з двома електромоторами.
Раніше Фокус повідомляв, що Toyota готує яскравий електричний позашляховик для молоді з дизайном на кшталт старих Land Cruiser.