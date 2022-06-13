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Ретро-дизайн та два електромотори: Toyota готує молодшого брата Land Cruiser (фото)

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Фото: Toyota | Концепт-кар Toyota Compact Cruiser EV відрізняється ретро-дизайном

Перший електричний позашляховик Toyota з'явиться за кілька років. Його прототип вже відзначений престижною нагородою за оригінальний дизайн на кшталт старого Toyota Land Cruiser.

Опубліковано нові офіційні фото Toyota Compact Cruiser EV. Концепт-кар є провісником нового молодіжного електромобіля. Подробиці моделі опублікували на офіційному сайті Toyota.

Toyota Compact Cruiser EV, Toyota Compact Cruiser, Toyota Lite Cruiser, електромобіль Toyota, позашляховик Toyota
Позашляховик отримає повний привід та два електромотори
Фото: Toyota

Новий Toyota Compact Cruiser EV уперше показали ще наприкінці минулого року в межах презентації нової електричної лінійки японської марки. Однак тоді практично жодної інформації про перший електропозашляховик марки не надали.

Тепер електромобіль Toyota Compact Cruiser EV став об'єктом підвищеної уваги, адже його назвали найкращим концепт-каром року і його дизайнерам з європейського підрозділу Toyota вручили премію Car Design Award.

Toyota Compact Cruiser EV, Toyota Compact Cruiser, Toyota Lite Cruiser, електромобіль Toyota, позашляховик Toyota
Днище прикрили захисними пластинами
Фото: Toyota

Зовнішній вигляд Toyota Compact Cruiser EV виконаний у ретро-стилі. Своїм незграбним дизайном позашляховик нагадує Toyota Land Cruiser FJ40 60-х років, а також його сучасного наступника FJ Cruiser. В авто класично двооб'ємний силует, розширені колісні арки та високий капот. Днище прикрите захисними пластинами.

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Салон Toyota Compact Cruiser EV показали лише на одному фото. У позашляховика незвичайне плескате кермо і два екрани на передній панелі.

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Кермо позашляховика приплюснуть зверху та знизу
Фото: Toyota

За попередньою інформацією, серійний електричний позашляховик Toyota з'явиться за кілька років. Найімовірніше, компактну модель назвуть Lite Cruiser, що також натякає на спорідненість із Land Cruiser.

Toyota Compact Cruiser EV, Toyota Compact Cruiser, Toyota Lite Cruiser, електромобіль Toyota, позашляховик Toyota
Творці концепт-кара здобули нагороду Car Design Award
Фото: Toyota

Електромобіль Toyota отримає два мотори та повний привід. Оскільки модель позиціюють як молодшого брата Land Cruiser, то наголос зроблять на її позашляхові якості.

Раніше Фокус повідомляв, що у продаж надійшов великий позашляховик Toyota Sequoia нового покоління. Він доступний виключно у гібридній версії.