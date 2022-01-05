Зняту з виробництва 5 років тому Toyota продали новою в автосалоні

Toyota FJ Cruiser уже не випускають, але на складах можна знайти непродані позашляховики. Вони й досі популярні.

У 2021 році автосалони Toyota продавали не лише сучасні Corolla, RAV4 та Land Cruiser. Свого власника знайшов останній новий Toyota FJ Cruiser, який вже давно не випускають. Про це повідомляє сайт Motor1.

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Позашляховик Toyota FJ Cruiser зняли з виробництва в другій половині 2017 року, проте на той час він продавався лише в Японії та на Близькому Сході, адже в інші країни його припинили постачати ще раніше.

[ + – ] Toyota FJ Cruiser і зараз має попит Фото: Toyota

Останній новий Toyota FJ Cruiser знайшли у США, куди його не імпортували з 2014 року. Тобто, проданому автомобілеві мінімум 7-8 років і весь цей час він простояв без руху на складі у дилера.

Очевидно купити Toyota FJ Cruiser вирішив шанувальник моделі. Зараз ці позашляховики у ретро-стилі мають чималий попит. Ціни на вживані Toyota FJ Cruiser тримаються на досить високому рівні.

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Нагадаємо, що Toyota FJ Cruiser представили в 2005 році. Рамний позашляховик побудували на платформі Toyota Land Cruiser Prado й оснастили 4,0-літровим V6, що розвивав у різні роки 240-260 к. с. Дизайн витримали на кшталт класичного Toyota Land Cruiser FJ40 70-х років.

І саме у стилістиці FJ40 та FJ Cruiser витримано зовнішність нового позашляховика Toyota Land Cruiser 300 GR Sport, тест-драйв якого ми недавно провели в Україні.

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