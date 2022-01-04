Старий 32-річний Mercedes-Benz 190 пішов з молотка за ціною нового Bentley Bentayga

Усього випустили лише 502 Mercedes-Benz 190E Evolution II. У його створенні брали участь компанії AMG та Cosworth.

У Нідерландах з аукціону Bring a Trailer продали Mercedes-Benz 190 1990 року. За старий седан віддали цілих 215 тисяч доларів. Про це повідомляє сайт аукціону.

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[ + – ] Ззаду встановлено величезне антикрило

Звичайно ж, з молотка пішов не простий Mercedes-Benz 190, а його заряджена лімітована версія Evolution II. Таких седанів випустили лише 502, і колекціонери вже давно влаштували справжнє полювання на них.

Mercedes-Benz 190E Evolution II – по суті, серійна версія гоночного авто з чемпіонату DTM. Його 2,5-літровий двигун створений фахівцями Cosworth і після доопрацювання AMG розвиває 235 к. с.

[ + – ] Двигун від Cosworth та AMG розвиває 235 к. с.

З гоночною 5-ступеневою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 7,1 с, а максимальна швидкість становить 250 км/год. Також в AMG встановили диференціал, що самоблокується, покращили підвіску і гальма.

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Тюнінг Mercedes-Benz 190 також включає обважування, особливі 17-дюймові диски і велике заднє антикрило. У салоні встановлені спортивні сидіння Recaro з підігрівом, також оснащення включає кондиціонер та люк.

[ + – ] Комплектація включає підігрів сидінь, кондиціонер та люк.

Седан Mercedes-Benz 190E Evo II за 32 роки проїхав лише 139 тис. км і не вимагає вкладень. Нещодавно автомобіль пройшов розширене технічне обслуговування.

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