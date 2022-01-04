Старый 32-летний Mercedes-Benz 190 ушел с молотка по цене нового Bentley Bentayga

Всего выпустили только 502 Mercedes-Benz 190E Evolution II. В его создании принимали участие компании AMG и Cosworth.

В Нидерландах с аукциона Bring a Trailer продали Mercedes-Benz 190 1990 года. За старый седан отдали целых 215 тыс. долларов. Об этом сообщает сайт аукциона.

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[ + – ] Сзади установлено огромное антикрыло

Конечно же, с молотка ушел не простой Mercedes-Benz 190, а его лимитированная заряженная версия Evolution II. Таких седанов выпустили всего 502 и коллекционеры уже давно устроили настоящую охоту за ними.

Mercedes-Benz 190E Evolution II – по сути, серийная версия гоночного авто из чемпионата DTM. Его 2,5-литровый двигатель создан специалистами Cosworth и после доработки в AMG развивает 235 л. с.

[ + – ] Двигатель от Cosworth и AMG развивает 235 л. с.

С гоночной 5-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 7,1 с, а максимальная скорость составляет 250 км/ч. Также в AMG установили самоблокирующийся дифференциал, улучшили подвеску и тормоза.

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Тюнинг Mercedes-Benz 190 также включает обвес, особые 17-дюймовые диски и большое заднее антикрыло. В салоне установлены спортивные сиденья Recaro с подогревом, также оснащение включает кондиционер и люк.

[ + – ] Комплектация включает подогрев сидений, кондиционер и люк

Седан Mercedes-Benz 190E Evo II за 32 года проехал только 139 тыс. км и не требует вложений. Недавно автомобиль прошел расширенное техобслуживание.

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