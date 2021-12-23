Швидше за Ferrari: в Україні виявлено рідкісний спортивний BMW 90-х (відео)

BMW-Alpina B10 Biturbo оснащений 360-сильним турбомотором і може розвинути 290 км/год. Модель дуже рідкісна та єдина в нашій країні.

В Україні знайдено легендарну BMW-Alpina B10 Biturbo. Спортивний седан BMW дуже рідкісний, адже в 1989-1994 роках випущено всього 507 таких машин. Відео з унікальним авто опублікував у Youtube блогер Roma Urraco.

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В основі автомобіля лежить популярний BMW 5 Series E34. В ательє Alpina седан оснастили 3,5-літровою рядною шісткою з двома турбінами Garrett T25. Вона розвиває 360 к. с. і має величезний крутний момент в 552 Н∙м.

[ + – ] Седан впізнається за обвісом та заднім спойлером [ + – ] Максимальна швидкість – 290 км/год [ + – ] У салоні встановлені спортивні крісла та кермо [ + – ] В Україну авто привезли з Японії [ + – ] Седан BMW-Alpina B10 Biturbo — єдиний в Україні. [ + – ] Турбована рядна шістка розвиває 360 к. с. [ + – ] Автомобіль – 73-й за рахунком з 507

BMW-Alpina B10 Biturbo був одним з найшвидших седанів свого часу і навіть міг випередити деякі Ferrari тих років. З 5-ступеневою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 5 с, а максимальна швидкість становить 290 км/год.

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Крім того, тюнінг BMW 5 Series включає диференціал, що самоблокується, жорсткіші пружини підвіски, амортизатори Bilstein і збільшені до 334 мм гальма. Впізнати Alpina B10 Biturbo можна за обважуванням, заднім спойлером і спеціальним 17-дюймовими дисками. У салоні встановлені спортивні сидіння та кермо.

[ + – ] Пробіг автомобіля – 148 тис. км

Саме цей автомобіль — 73-й з 507 і єдиний такий у нашій країні. В Україну седан привезли з Японії, але при цьому кермо в нього зліва. BMW-Alpina B10 Biturbo зберігся в повному оригіналі, пробіг – 148 тис. км.

Раніше Фокус розповідав про ще одне BMW-Alpina з України. Рідкісну модель вивезли до Канади.