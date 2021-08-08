Любить BMW и Украину в Канаде: история редчайшей BMW Alpina B12 с украинскими номерами

Автомобиль, чей общий тираж составил всего 59 экземпляров, принадлежит проживающему в Канаде уроженцу Черновцов, который купил его на аукционе в Японии.

Ранее Фокус рассказывал, что в Канаде на аукционе RM Sotheby's появился необычный автомобиль — роскошный седан Alpina B12 5.7 выпуска 1998 года, представляющий собой тюнинговую версии длиннобазной BMW 7 Series в кузове E38. Уникальность не только в лимитированном тираже (всего было выпущено 59 таких доработанных "семерок"), а и в украинских номерах с кодом Черновцов.

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Была ли машина когда-то зарегистрирован в Украине, как попала в Канаду и почему продается? Мы связались с продавцом — и теперь рассказываем вам историю этой редчайшей BMW Alpina.

[ + – ] На автомобиле спереди установлен украинский номерной знак образца 1995 года с кодом 26, относившемся к Черновицкой области

Нынешний владелец автомобиля Владимир родился в Черновцах, а в 2000 году, когда ему было 12 лет, вместе с родителями переехал в Канаду. Любовь к BMW зародилась у него еще в детстве, а в Канаде, где в то время по улицам разъезжали мощные седаны M5 серии E39 и "семерки" серии E38 увлечение стало еще сильнее.

Вместе с другом детства, чья семья также перебралась из Украины в Канаду, Владимир после школы частенько захаживал в местные автосалоны BMW и Mercedes-Benz. Подростки могли часами разглядывать новенькие сверкающие машины, мечтая в будущем обзавестись такими же.

Мечты должны исполняться. Со временем автомобили BMW стали настоящей страстью Владимира, который сейчас занимается малым бизнесом в сфере строительства. Первым автомобилем баварской марки в его жизни стал седан 540i в кузове E39 выпуска 1998 года, а всего у него было более 25 разных авто BMW — преимущественно "семерок" серии E38.

"7 Series в кузове E38 — моя любимая модель марки, — рассказывает Владимир. — Где-то 15 таких машин у меня было в разное время. Свои BMW люблю оснащать редкими оригинальными аксессуарами и делать косметический тюнинг".

[ + – ] В 2014 году Владимир получил кубок за первое место в категории Best Luxury на одном из слетов BMW в Канаде. Приза удостоился его седан 740iL выпуска 2000 года благодаря новому более роскошному салону и внешнему тюнингу в виде дисков и переднего спойлера от Alpina

Но принадлежащая Владимиру Alpina B12 5.7 — полностью оригинальный автомобиль, не имитация. Всего было построено 59 таких машин в длиннобазном исполнении. Под капотом — бензиновый мотор V12 объемом 5,7 литра с отдачей 388 л.с. и 560 Нм. Привод — на заднюю ось через 5-спупенчатый "автомат" ZF с функцией ручного переключения передач.

"В моем понимании Alpina B12 — это вершина в иерархии Е38, — объясняет Владимир. — Поэтому к ней и стремился".

Автомобиль он купил на аукционе в Японии, причем охотился за такой машиной 4 года, выиграв с пятого раза. Доставшаяся ему B12 5.7 несет порядковый номер "42". После покупки Владимир навесил на нее красные транзитные номерные знаки украинского образка, тем самым подчеркнув свою любовь к Украине.

По той же причине после доставки в Канаду и постановки на местный учет Alpina обрела передний номер с кодом родных Черновцов. При этом сзади машина несла канадский номерной знак. В некоторых провинциях Канады обязательным является только задний номер, а вот спереди можно устанавливать любые номерные таблички, чем и воспользовался Владимир.

Почему же сейчас столь желанный автомобиль продается?

"Не могу наслаждаться Альпиной на полную, — объясняет украинец. — Наматывать много километров нельзя — упадет цена, даже мелкая авария также обернется потерей стоимости этого коллекционного автомобиля".

Впрочем, по итогам торгов, завершившихся 4 августа, автомобиль не был продан. Эстимейт (оценочная стоимость) на Альпину была заявлена на уровне 50-55 тысяч долларов, но наивысшая ставка составила 37 тысяч. Поэтому вскоре машина будет выставлена на один из следующих аукционов в расчете на настоящего ценителя.

"После Альпины куплю стандартную "семерку" E38 с длинной базой в версии 740i или 750i, — делится планами Владимир. — Буду "крутить гайки", дорабатывая машину, наматывать километры и наслаждаться".

Ранее Фокус сообщал, что BMW рассекретила концепт-кар постройки 1996 года, который можно считать прародителем нынешнего дизайнерского стиля компании с огромными ноздрями. Концепт BMW ZBF-7er был построен в единственном экземпляре на базе 7-й серии E38 и ранее никогда не демонстрировался на публике.