В Канаде продают редчайшую BMW Alpina на украинских номерах

Седан Alpina B12 5.7 в длиннобазном исполнении был выпущен в количестве всего 49 экземпляров.

Среди лотов очередного аукциона RM Sothebe's, проходящего в эти дни в онлайн-формате в Канаде, присутствует поистине уникальный автомобиль. Речь идет о представительском седане Alpina B12 5.7 выпуска 1998 года в длиннобазном исполнении.

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Alpina B12 5.7 на базе BMW 7-й серии в кузове E38 выпускалась в короткобазном и длиннобазном исполнениях, но "длинных" машин было сделано намного меньше — 49 автомобилей против 153. Все седаны B12 5.7 оснащались бензиновым мотором V12 объемом 5,7 литра с отдачей 388 л.с. и 560 Нм. Привод осуществлялся на заднюю ось с помощью 5-скоростного "автомата" ZF с функцией ручного переключения передач.

А главное в этом автомобиле — украинские номера. Согласно описанию лота, седан сейчас зарегистрирован в Канаде, куда его нынешний владелец импортировал из Японии. При этом сохранившийся номерной знак спереди указывает, что до этого Alpina B12 какое-то время находилась в Украине.

Номер стандарта 1995 года с пятью цифрами и двумя буквами также содержит код региона — 25. Это значит, что некогда этот редкий седан поставили на учет в Черновицкой области. Как автомобиль попал в Японию, на сайте аукциона не уточняется.

По утверждению продавца, автомобиль имеет оригинальное состояние — с фирменными многоспицевыми колесами Alpina, заводской окраской кузова, отделкой салона березовым шпоном и натуральной кожей с сине-зелеными вставками.

На данный момент пробег редчайшего седана составляет 88,5 тысяч километров. Специалисты аукциона рассчитывают выручить за Альпину 50-60 тысяч долларов. Аукцион завершится 4 августа, а на момент этой публикации наивысшая ставка составляет 31 тысячу долларов.

Ранее Фокус сообщал, что компания Alpina заявила, что ее клиенты не интересуются электромобилями. Как отметил руководитель компании Андреас Бовензипен, для покупателей Alpina электрокары уступают автомобилям с ДВС по удобству пользования.