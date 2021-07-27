Назван бренд, клиенты которого не хотят пересаживаться на электрокары

В немецкой компании Alpina, специализирующейся на доводке BMW, заявили, что покупатели машин марки не интересуются электромобилями.

Во время недавнего интервью руководитель Alpina Андреас Бовензипен отметил, что для клиентов марки электрокары уступают автомобилям по удобству пользования.

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"Мы провели опрос клиентов на предмет гибридов и электромобилей. Наши покупатели в настоящее время не испытывают желания покупать машины на электротяге, — отметил Бовензипен. — Это связано, в первую очередь, с серьезными ограничениями по пробегу на одном заряде батареи".

Клиенты Alpina хотят ездить быстро, особенно в Германии, где на автобанах нет ограничений скорости. Однако в случае электромобилей активная езда слишком быстро разряжает батарею, заметно снижая запас хода даже у самых дальнобойных электрокаров, которые выпускаются сегодня.

"Это ограничение и формирует отрицательное мнение наших клиентов по отношению к электромобилям", — резюмирует глава Alpina.

Бовензипен добавил, что многие клиенты компании используют свои автомобили ежедневно, в результате ежегодный пробег лежит в диапазоне 30-50 тысяч километров.

Однако это не означает, что Alpina наотрез отказывается от идеи создания полностью электрического автомобиля.

"В среднесрочной перспективе компании, возможно, придется предложить клиентам гибрид или электромобиль, — добавляет Бовензипен. — Но на данный момент с покупательским спросом и соответствием нормам выбросов мы не смотрим в сторону таких моделей".

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