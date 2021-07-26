Снаружи — BMW, внутри — Mercedes: 24-летний баварский седан получил штутгартский мотор на 500 "сил"

Британцы оснастили классический седан BMW 5-Series 500-сильным дизельным двигателем от Mercedes-Benz.

На одном из британских онлайн-аукционов появилось объявление о продаже весьма ухоженного и внешне полностью оригинального седана BMW 518i серии E28, выпущенного в 1987 году. Но потенциальных покупателей ждет большой сюрприз: под капотом машины установлен дизельный двигатель от… Mercedes-Benz! Эти бренды — давнишние конкуренты, поэтому такой гибрид кажется, по меньшей мере, оригинальным.

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Силовой агрегат Mercedes с индексом OM606 производился компанией с 1993 по 2001 год. Этот 3,0-литровый рядный шестицилиндровый дизельный двигатель с двойными верхними распредвалами и турбонаддувом по умолчанию развивал 174 л.с. и 330 Нм максимального крутящего момента.

Но двигатель, установленный на баварском седане, получил ряд доработок. Важнейшие из них — замена штатной турбины на турбонагнетатель Borgwarner S300, установка более производительного топливного насоса, а также радиатора охлаждения от BMW M3 серии E36 . С двигателем связана шестиступенчатая механическая трансмиссия с облегченным маховиком и усиленным сцеплением Sachs.

Автомобиль также оснащен нестандартным карданным валом и дифференциалом повышенного трения на задней оси. Продавец уверяет, что мощность превышает 500 л.с.

Чтобы седан тормозил, как полагается 500-сильному авто, ему инсталлировали тормоза от BMW 540i в кузове E39. Продавец отмечает, что он проехал на автомобиле около 16 000 км в его нынешней конфигурации. Общий же пробег у машины со всеми двигателями в ее истории не превышает 297 тысяч км.

Как Фокус писал ранее, обновленный кроссовер BMW X7 может получить четыре раздельные фары. Новая оптика будет функционально разделена по горизонтали: вверху останутся дневные ходовые огни и указатели поворота, а ближе к дороге расположатся фары головного света.

Также мы сообщали, что британский тюнер представил ультимативную версию хэтчбека Mini с V8 от BMW M3. Под капот хэтчбека имплантирован 8-цилиндровый атмосферный двигатель BMW S65 объемом 4,0 литра.