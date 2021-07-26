Зовні — BMW, усередині — Mercedes: 24-річний баварський седан отримав штутгартський мотор на 500 "сил"

Британці оснастили класичний седан BMW 5-Series 500-сильним дизельним двигуном від Mercedes-Benz.

На одному з британських онлайн-аукціонів зʼявилося оголошення про продаж вельми доглянутого та зовні повністю оригінального седана BMW 518-ої серії E28, випущеного в 1987 році. Але потенційних покупців чекає великий сюрприз: під капотом машини встановлений дизельний двигун від … Mercedes-Benz! Ці бренди — давні конкуренти, тому такий гібрид здається щонайменш оригінальним.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Силовий агрегат Mercedes із індексом OM606 вироблявся компанією з 1993 по 2001 рік. Цей 3,0-літровий рядний шестициліндровий дизельний двигун із подвійними верхніми кулачковими валами та турбонаддувом за замовчуванням розвивав 174 к.с. і 330 Нм максимального крутного моменту.

Але двигун, встановлений на баварському седані, отримав ряд доопрацювань. Найважливіші з них — заміна штатної турбіни на турбонагнтач Borgwarner S300, установка продуктивнішого паливного насоса, а також радіатора охолодження від BMW M3 серії E36. Із двигуном повʼязана шестиступінчаста механічна трансмісія з полегшеним маховиком і посиленим зчепленням Sachs.

Автомобіль також оснащений нестандартним карданним валом і диференціалом підвищеного тертя на задній осі. Продавець запевняє, що потужність перевищує 500 к.с.

Щоб седан гальмував, як годиться 500-сильному авто, йому інсталювали гальма від BMW 540i у кузові E39. Продавець зазначає, що він проїхав на автомобілі близько 16 000 км у його теперішній конфігурації. Загальний же пробіг у машини з усіма двигунами в її історії не перевищує 297 тисяч км.

Як Фокус писав раніше, оновлений кросовер BMW X7 може отримати чотири роздільні фари. Нова оптика буде функціонально розділена по горизонталі: вгорі залишаться денні ходові вогні та покажчики повороту, а ближче до дороги розташуються фари головного світла.

Також ми повідомляли, що британський тюнер представив ультимативну версію хетчбека Mini з V8 від BMW M3. Під капот хетчбека імплантований 8-циліндровий атмосферний двигун BMW S65 обʼємом 4,0 літри.