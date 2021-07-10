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Ракета мощностью 420 "сил": Британцы впихнули под капот Mini мотор V8 от BMW М3 (видео)

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Powerflex Mini Vini V8
Британская компания Powerflex оснастила хэтчбек Mini немецким V8

Британская компания по производству компонентов для спортивных подвесок Powerflex представила ультимативную версию хэтчбека Mini, которую назвали Vini. Но Винни-Пух ни при чем.

Шоу-кар Vini (производное от V8 и Mini) впервые показали публике на фестивале скорости в Гудвуде, стартовавшем 8 июля. Создатели машины говорят, что трудились над проектом четыре года. Под скромной внешностью Mini второго поколения серии R56 кроется настоящий монстр. Под капот имплантирован 8-цилиндровый атмосферный двигатель BMW S65 объемом 4,0 литра. Этот мотор хорошо известен по М3 в кузовах E90 и E92.

Powerflex Vini - один из быстрейших Mini.
Установка 8-цилиндрового мотора потребовала перекомпоновки подкапотного пространства.

На британском хэтчбеке двигатель развивает 420 л.с. Он соединен с семиступенчатой ​роботизированной ​коробкой передач с двойным сцеплением M-DCT, а также задним самоблокирующимся дифференциалом от того же BMW. Чтобы корректно установить двигатель под капот маленького хэтчбека, пришлось серьезно модифицировать моторный щит и днище машины. Так, мотор установлен на модернизированном подрамнике от Subaru WRX STi. Передняя подвеска также спроектирована заново: изготовленные на заказ стойки MacPherson и полиуретановые втулками собственно производства Powerflex.

Установка мотора в мастерской Powerflex

Кроме того, монструозный Mini получил расширенные крылья, новый капот и пр. Чтобы гарантировать пилоту и единственному пассажиру полную безопасность, в салоне появился омологированный каркас безопасности, а также гоночные кресла от Cobra Motorsport. Также Vini оснащен гидравлическим ручным тормозом, рулевым колесом из углеродного волокна и новой приборной панелью, щедро украшенной карбоном.

"Powerflex Vini V8 – это совершенно легальное и вполне практичное в использовании произведение инженерного искусства, которое так же удобно на треке, как и на дороге", — комментируют свое творение специалисты Powerflex.

Учитывая, что заявленный вес машины составляет всего 1300 кг, можно предположить, что перед нами один из быстрейших Mini в истории.

Powerflex Vini V8 на фестивале в Гудвуде 8 июля 2021 года

Фокус недавно сообщал, что классический Mini превратили в электромобиль. Культовая машина получила "начинку" от Nissan Leaf и готова на одном заряде батарей проехать до 110 км.

Также мы писали о том, что классический BMW М3 в кузове E30 лимитированной серии продали за 2 млн гривен. Купе разгонялось от 0 до 100 км/ч за за 6,7 секунды.