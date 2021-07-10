Ракета мощностью 420 "сил": Британцы впихнули под капот Mini мотор V8 от BMW М3 (видео)

Британская компания по производству компонентов для спортивных подвесок Powerflex представила ультимативную версию хэтчбека Mini, которую назвали Vini. Но Винни-Пух ни при чем.

Шоу-кар Vini (производное от V8 и Mini) впервые показали публике на фестивале скорости в Гудвуде, стартовавшем 8 июля. Создатели машины говорят, что трудились над проектом четыре года. Под скромной внешностью Mini второго поколения серии R56 кроется настоящий монстр. Под капот имплантирован 8-цилиндровый атмосферный двигатель BMW S65 объемом 4,0 литра. Этот мотор хорошо известен по М3 в кузовах E90 и E92.

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[ + – ] Установка 8-цилиндрового мотора потребовала перекомпоновки подкапотного пространства.

На британском хэтчбеке двигатель развивает 420 л.с. Он соединен с семиступенчатой ​роботизированной ​коробкой передач с двойным сцеплением M-DCT, а также задним самоблокирующимся дифференциалом от того же BMW. Чтобы корректно установить двигатель под капот маленького хэтчбека, пришлось серьезно модифицировать моторный щит и днище машины. Так, мотор установлен на модернизированном подрамнике от Subaru WRX STi. Передняя подвеска также спроектирована заново: изготовленные на заказ стойки MacPherson и полиуретановые втулками собственно производства Powerflex.

[ + – ] Установка мотора в мастерской Powerflex

Кроме того, монструозный Mini получил расширенные крылья, новый капот и пр. Чтобы гарантировать пилоту и единственному пассажиру полную безопасность, в салоне появился омологированный каркас безопасности, а также гоночные кресла от Cobra Motorsport. Также Vini оснащен гидравлическим ручным тормозом, рулевым колесом из углеродного волокна и новой приборной панелью, щедро украшенной карбоном.

"Powerflex Vini V8 – это совершенно легальное и вполне практичное в использовании произведение инженерного искусства, которое так же удобно на треке, как и на дороге", — комментируют свое творение специалисты Powerflex.

Учитывая, что заявленный вес машины составляет всего 1300 кг, можно предположить, что перед нами один из быстрейших Mini в истории.

[ + – ] Powerflex Vini V8 на фестивале в Гудвуде 8 июля 2021 года

Фокус недавно сообщал, что классический Mini превратили в электромобиль. Культовая машина получила "начинку" от Nissan Leaf и готова на одном заряде батарей проехать до 110 км.

Также мы писали о том, что классический BMW М3 в кузове E30 лимитированной серии продали за 2 млн гривен. Купе разгонялось от 0 до 100 км/ч за за 6,7 секунды.