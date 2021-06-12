Прикольный снаружи, электрический внутри. Старый Mini переделан на новый лад

В Великобритании классический Mini снабдили начинкой от Nissan Leaf, создав необычный электромобиль.

Даже если вы никогда не видели классический Mini вживую, то наверняка знаете его по различным фильмам (например, "Ограбление по-итальянски" 2003 года) или же комедийному телесериалу "Мистер Мин". Культовый городской автомобильчик не выпускается с 2000 года, но до си пор популярен во всем мире.

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Особенно у себя на родине в Великобритании — многие машины продолжают активно эксплуатироваться и даже осовремениваться. Но если до сих пор это выражалось повышении отдачи заводских агрегатов или установке более мощных современных моторов, то теперь…

Что вы видите на фото выше? Узнаваемый лондонский пейзаж, знаменитые красные телефонные будки. И Mini. Внешне он неотличим от Rover Mini образца 1993 года, а вот под капотом у него — не ДВС, а электромотор!

Это первая трансформация такого рода для знаменитой модели, а выполнила ее британская компания London Electric Cars, которая создана в 2017 году специально, чтобы переводить классические авто на электротягу. В данном случае электрические компоненты — электромотор, управляющая электроника и тяговая батарея — позаимствованы у Nissan Leaf, причем в качестве доноров используются подержанные Лифы первого поколения.

Это удешевляет переоборудование и одновременно частично снимает вопрос утилизации батарей. Естественно, для конверсии Mini батареи перебирают, отбраковывая "севшие" ячейки, а после новый-старый аккумулятор в виде двух блоков устанавливается за задним сиденьем и в багажнике.

Базовая версия батарейного Mini имеет емкость всего 20 кВт∙ч, чего достаточно для 100-110 км пробега, но за доплату возможны варианты на 25 или 33 кВт∙ч. Заряжаться можно от бытовой розетки либо трехфазным переменным током, а вот зарядка постоянным током не поддерживается.

К слову, о деньгах. Цена конверсии кусается — минимум 25 тысяч фунтов стерлингов. Но учитывая культовый статус Mini в Великобритании, можно не сомневаться, что заказчики найдутся. И вряд ли их смутит, что переоборудование займет около трех месяцев, а исходную машину придется подыскивать самим. Ведь у такого "миника" есть еще одно преимущество — как электрокару, ему разрешено бесплатно въезжать в центр Лондона в зону со сверхнизким уровнем выбросов.

Как Фокус сообщал ранее, марка Mini планирует полностью перейти на выпуск электрокаров в 2030 году. Последняя полностью новая модель бренда с ДВС ожидается в 2025 году.

Также мы рассказывали, что эконормы Евро-7, которые должны вступить в силу в 2025 году, фактически поставят крест на ДВС в Европе, сделав их использование экономически нецелесообразным для автопроизводителей.