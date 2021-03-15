К 2030 году британская марка может полностью перейти на электротягу.

Свою последнюю бензиновую модель марка Mini представит в 2025 году, а к 2030 году полностью перейдет на электромобили. Об этом сообщает Electrek со ссылкой на отчет Der Spiegel, исходя из которого, уже к 2027 году на электрические модели будет приходиться 50% продаж компании.

По информации Der Spiegel, официальная дорожная карта, в соответствии с которой Mini станет первым полностью электрическим брендом BMW Group, будет представлена на следующей неделе.

Относительно небольшое количество моделей в линейке Mini значительно облегчит бренду полный переход на электротягу. Пока в гамме марки есть только один электрокар — двухдверный хэтчбек Mini Cooper SE. Известно, что компания готовит к выходу на рынок гибридный Countryman с электрическим запасом хода 61 км. Также в ближайшее время Mini планируют выпустить электрический кроссовер, а в ноябре 2020 года на конференции #NEXTGen дебютировал концепт автономного электрического фургона Mini Vision Urbanaut.

К переходу на «зеленую сторону» британскую марку подтолкнул запрет на продажи автомобилей с бензиновыми двигателями, который начнет действовать в Германии с 2030 года. Также переход на электротранспорт недавно решили ускорить и Великобритании. Изначально запрет на продажу новых автомобилей с ДВС планировалось ввести в 2035 году, но теперь это произойдет на 5 лет раньше. Примерно тогда же запрет на продажу новых легковых авто с ДВС начнет действовать на большей части Европы и в некоторых штатах США. Кроме того, с 2035 года запретить автомобили без гибридного модуля планирует Китай, являющийся крупнейшим рынком BMW Group.

Что касается группы в целом, то пока точные сроки полного перехода на электромобили не объявлены. В 2018 году BMW Group обещала к 2025 году выпустить двенадцать полностью электрических моделей. Пока их только две — упомянутый Mini Cooper SE и кроссовер BMW iX3.