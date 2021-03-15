До 2030 року британська марка може повністю перейти на електротягу.

Свою останню бензинову модель марка Mini представить у 2025 році, а до 2030 року повністю перейде на електромобілі. Про це повідомляє Electrek з посиланням на звіт Der Spiegel, виходячи з якого, вже до 2027 року на електричні моделі припадатиме 50% продажів компанії.

За інформацією Der Spiegel, офіційну дорожню карту, відповідно до якої Mini стане першим повністю електричним брендом BMW Group, представлять наступного тижня.

Відносно невелика кількість моделей в лінійці Mini значно полегшить бренду повний перехід на електротягу. Поки в гамі марки є тільки один електрокар — дводверний хетчбек Mini Cooper SE. Відомо, що компанія готує до виходу на ринок гібридний Countryman з електричним запасом ходу 61 км. Також найближчим часом Mini планують випустити електричний кросовер, а в листопаді 2020 року на конференції #NEXTGen дебютував концепт автономного електричного фургона Mini Vision Urbanaut.

До переходу на «зелену сторону» британську марку підштовхнула заборона на продажі автомобілів з бензиновими двигунами, яка почне діяти в Німеччині з 2030 року. Також перехід на електротранспорт недавно вирішили прискорити у Великобританії. Спочатку заборону на продаж нових автомобілів з ДВС планувалося ввести у 2035 році, але тепер це станеться на 5 років раніше. Приблизно тоді ж заборона на продаж нових легкових авто з ДВС почне діяти на більшій частині Європи і в деяких штатах США. Крім того, з 2035 року заборонити автомобілі без гібридного модуля планує Китай, який є найбільшим ринком BMW Group.

Що стосується групи загалом, то поки точні терміни повного переходу на електромобілі не оголошені. У 2018 році BMW Group обіцяла до 2025 року випустити дванадцять повністю електричних моделей. Поки їх тільки дві — згаданий Mini Cooper SE і кросовер BMW iX3.