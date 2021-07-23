Чотири роздільні фари: BMW X7 зміниться після рестайлінгу

Оновлений BMW X7, ймовірно, отримає роздільну головну оптику, нову фішку в екстер'єрі, за якою його буде легко відрізнити від попередника.

Під час дорожніх випробувань помічений черговий закамуфльований прототип оновленого BMW X7. Очікується, що рестайлінговий кросовер покажуть наприкінці поточного року або на початку 2022. У поміченого прототипу камуфляжною плівкою закриті фронтальна і кормова частини кузова — саме в цих місцях дизайн зазнає найбільш помітних змін.

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Судячи з фотографій, з великою часткою ймовірності можна припустити, що оновлений X7 матиме розділені передні фари. Нова оптика за аналогією з прийомом, використовуваному зараз багатьма світовими автовиробниками, буде функціонально розділена по горизонталі: вгорі залишаться денні ходові вогні та покажчики повороту, а ближче до дороги розташуються фари головного світла.

Невідомо, як сприймуть таке рішення шанувальники баварської марки. Але є відчуття, що німецький автовиробник готовий на експеримент із "розмноженням" фар. Достатньо згадати великі ніздрі які збільшилися до непристойності, в решітці радіатора — вони викликали чимало суперечок у середовищі шанувальників баварської марки, але зрештою все одно пішли в серію.

Корма кросовера обзаведеться новою діодною оптикою, а також оновленими бампером і спойлером на кришці багажника. Також варто очікувати змін і в інтерʼєрі X7. Ключовим елементом оновленого салону може стати інформаційно-розважальна система з вигнутим дисплеєм. Оновлення моторної лінійки і продуктивність очікуваної гібридної версії поки тримаються в секреті.

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