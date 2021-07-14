BMW оголосила конкурс на кращий квантовий автомобільний проект

Німецький автовиробник вирішив заохотити дослідників і стартапи, які використовують переваги квантових обчислень.

BMW Group спільно з Amazon Web Services запустила конкурс для стартапів, які працюють у сфері квантових обчислень, спонукаючи дослідників пропонувати інноваційні квантові алгоритми для вирішення конкретних промислових завдань.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Як повідомляє Сomputer Weekly, квантові обчислення дають виробникам автомобілів можливість займатися комплексною оптимізацією, а також розвивати системи автономного водіння.

За словами голови правління BMW Олівера Ципсе, квантові обчислення є однією з найбільш багатообіцяючих технологій майбутнього і можуть зробити справжню революцію в автомобілебудуванні. Квантові компʼютери можна буде застосовувати для дослідження властивостей різних матеріалів, створення нових матеріалів, а також для прокачування бортових компʼютерів, автопілота, навігаційних систем тощо.

Віцепрезидент BMW Group Research Пітер Ленерт уточнив, що технологічний ландшафт у сфері квантових обчислень лише починає формуватися.

"Різні фірми і дослідницькі інститути використовують різні підходи. Запускаючи нашу ініціативу по колективним інноваціям, ми сподіваємося залучити додаткові можливості, які були б недоступні для стандартного тендерного процесу", — зазначив він.

У BMW заявили, що визначили 50 сфер, у яких квантові обчислення можуть бути застосовані з потенційною вигодою в майбутньому. Однак було вирішено зосередитися на чотирьох ключових сферах:

оптимізації датчиків, необхідних для автономного водіння;

моделюванні деформації матеріалів у процесі виробництва;

оптимізації передвиробничих конфігурацій;

машинному навчанні для автоматизованої системи оцінки якості.

Amazon Web Services (AWS) підтримала "квантовий конкурс" BMW. У компанії заявили, що нададуть учасникам кредити для тестування і створення квантових алгоритмів.

"Квантові обчислення знаходяться на ранній стадії, але їх довгостроковий вплив обіцяє перетворити багато галузей", — заявив віцепрезидент з інжинірингу компанії AWS Білл Васс.

Відомо, що реєстрація на конкурс вже почалася. Крайній термін подачі заявок — 24 вересень 2021 року, після чого учасників перевірить та оцінить група експертів.

Фінальний захід відбудеться в грудні 2021 року, коли кращі отримають можливість представити свої ідеї групі експертів-суддів.

У BMW заявили, що переможці конкурсу братимуть участь в реалізації своїх пілотних проектів.

Раніше повідомлялося, що вчені з Гарвардського університету спроектували аналоговий квантовий компʼютер, здатний вирішувати складні завдання завдяки системі з 256 кубітів.

Також ми писали, що фахівці з британського стартапу Riverlane та американської компанії Seeqc створили і протестували мікросхему для квантових обчислень, яка має інтегровану операційну систему.

Фокус повідомляв про те, що квантові компʼютери перевершили класичні ПК. У IBM провели дослідження, у процесі якого класичний компʼютер не впорався з простим завданням з огляду на свою обмеженість, на відміну від квантового аналога.