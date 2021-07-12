Знайомтеся, Deltaflow.OS: учені створили першу операційну систему для квантових комп'ютерів

Експерти впевнені, що квантова революція — не за горами.

Квантові обчислення — одна зі сфер, яка стрімко розвивається в 2021 році. Нещодавно вчені з IBM на практиці довели перевагу квантових процесорів перед класичними аналогами. Потім дослідники з КНР змогли стабілізувати й успішно працювати з 56-кубітною системою. А тепер фахівці з британського стартапу Riverlane й американської компанії Seeqc створили й протестували мікросхему для квантових обчислень, яка має інтегровану операційну систему для управління робочим процесом і кубітами. Експерти впевнені, що квантова революція не за горами.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Про це повідомляє видання tomshardware.com.

Навіщо квантовому компʼютера потрібна операційна система

Новий чіп, створений консорціумом інженерів і програмістів, робить можливим масштабованість квантових обчислень. Учені мають на меті — довести кількість кубітів до мільйонів, але поки максимум, який вони можуть дозволить, — це 76-кубітна система, яка дозволила Китаю претендувати на квантову перевагу. Звичайно, є й інші способи масштабування, крім збільшення кількості кубітів — розгортання кількох мікросхем в одній автономній системі або звʼязка з декількох окремих систем. І в цьому сенсі квантова операційна система (ОС) має першорядне значення.

У червні розробники презентували першу в світі ОС для квантових компʼютерів, що працює на компактному процесорі (це означає, що операційка може старанно функціонувати, незалежно від типу пристроїв). Називається вона Deltaflow.OS, а її створення коштувало £7,6 млн — саме таку суму виділив уряд Великобританії як грант.

Співзасновник Seeqc, Меттью Хатчінгс, впевнений, що ця розробка допоможе комерціалізувати квантові обчислювачі в майбутньому, точно так само, як мікрочіпи зробили доступною практично будь-яку смарт-техніку. Поки що квантові компʼютери займають цілу кімнату, і, як ви знаєте, раніше звичайні компʼютери були теж такими ж великими. Але пройшли роки, і тепер компʼютер поміщається у нас на долоні. Те ж саме відбудеться й у сфері квантових обчислень, впевнений експерт.

Варто зазначити, що Deltaflow.OS Riverlane — це ОС з відкритим вихідним кодом, доступна на Github. Розробники навмисно використовували відкритий підхід для якнайшвидшого виходу на ринок. І в цьому є сенс, оскільки більше 50 квантових компʼютерів, уже побудованих по всьому світу, працюють на незалежно розробленому програмному забезпеченні, тому поки що не існує єдиного стандарту щодо систем розгортання та управління квантовими компʼютерами.

[ + – ] Операційна система Deltaflow.OS Riverlane Фото: Riverlane

Як працює квантова операційна система

Програмісти з Riverlane створили багаторівневу SoC (SoC — система на кристалі) — Digital Quantum Managament (DQM). Вона обʼєднує класичні обчислювальні можливості з квантовою механікою. У роботі системи задіяний співпроцесор Single Flux Quantum (SFQ), який дозволяє ОС взаємодіяти з кубітами — керувати ними, зчитувати й обробляти дані, а також виправляти помилки. Цей підхід дає безліч переваг, оскільки ресурси SFQ суміщені й інтегровані з кубітними чіпами в кріоохолоджуваному середовищі, що в рази підвищує ефективність управління кубітами, знижує рівень шуму, мінімізує кількість помилок тощо. Дослідники застосували деякі принципи класичних обчислень. Зокрема такий: чим ближче знаходяться кубіти, тим вони продуктивніші. Це дозволяє ОС працювати і розміщується поруч з активними кубітами, фактично виконують обчислення.

Завдяки зусиллям Riverlane і Seeqc, вся екосистема тепер може стати більш згуртованою, що дасть можливість спільно вирішувати проблеми розгортання та експлуатації рішень квантових обчислень на кристалі, виробляючи спільні стандарти.

[ + – ] Схема роботи кубітів і співпроцесора Single Flux Quantum

Коли ми зможемо скористатися квантовими компʼютерами?

Фізик Шимус Девіс з Ірландії вважає, що це станеться зовсім скоро. А все завдяки його відкриттю, яке він разом із колегами зробив у червні 2021 року. Почалося все пʼять років тому, коли професор Девіс почав конструювати спеціальний мікроскоп із тим, щоб виявити в купратах (купрати — складні сполуки оксидів міді, — ред.) квантовий стан двох електронів, які взаємодіють, що дозволяє досягти надпровідності. Справа в тому, що надпровідники вкрай важливі для роботи квантових обчислювачів, але є одна проблема: власне надпровідники здатні працювати за дуже низької температури -270°С. Девіс намагався зʼясувати, чи мають звичайні напівпровідники такий ефект, який би забезпечив надпровідність за кімнатної температури. Зʼясувалося, що так — мають. А побачити, як це відбувається він зміг у цьому році за допомогою свого супермікроскопа.

Раніше ми повідомляли про те, що вчені вдосконалили квантові обчислювачі незвичайним способом, і тепер кубітні системи працюватимуть набагато стабільніше.