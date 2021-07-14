BMW объявила конкурс на лучший квантовый автомобильный проект

Немецкий автопроизводитель решил поощрить исследователей и стартапы, использующие преимущества квантовых вычислений.

BMW Group совместно с Amazon Web Services запустила конкурс для стартапов, работающих в сфере квантовых вычислений, побуждая исследователей предлагать инновационные квантовые алгоритмы для решения конкретных промышленных задач.

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Как сообщает Сomputer Weekly, квантовые вычисления дают производителям автомобилей возможность заниматься комплексной оптимизацией, а также развивать системы автономного вождения.

По словам председателя правления BMW Оливера Ципсе, квантовые вычисления являются одной из самых многообещающих технологий будущего и могут произвести настоящую революцию в автомобилестроении. Квантовые компьютеры можно будет применять для исследования свойств разных материалов, создания новых материалов, а также для прокачки бортовых компьютеров, автопилота, навигационных систем и пр.

Вице-президент BMW Group Research Питер Ленерт уточнил, что технологический ландшафт в области квантовых вычислений лишь начинает формироваться.

"Различные фирмы и исследовательские институты используют разные подходы. Запуская нашу инициативу по коллективным инновациям, мы надеемся задействовать дополнительные возможности, которые были бы недоступны для стандартного тендерного процесса", – отметил он.

В BMW заявили, что определили 50 областей, в которых квантовые вычисления могут быть применены с потенциальной выгодой в будущем. Однако было решено сосредоточиться на четырех ключевых областях:

оптимизации датчиков, необходимых для автономного вождения;

моделировании деформации материалов в процессе производства;

оптимизации предпроизводственных конфигураций;

машинном обучении для автоматизированной системы оценки качества.

Amazon Web Services (AWS) поддержала "квантовый конкурс" BMW. В компании заявили, что предоставят участникам кредиты для тестирования и создания квантовых алгоритмов.

"Квантовые вычисления находятся на ранней стадии, но их долгосрочное влияние обещает преобразить многие отрасли", – заявил вице-президент по инжинирингу компании AWS Билл Васс.

Известно, что регистрация на конкурс уже началась. Крайний срок подачи заявок – 24 сентября 2021 года, после чего участники будут проверены и оценены группой экспертов.

Заключительное мероприятие состоится в декабре 2021 года, когда лучшие получат возможность представить свои идеи группе экспертов-судей.

В BMW заявили, что победители конкурса будут участвовать в реализации своих пилотных проектов.

Ранее сообщалось, что ученые из Гарвардского университета спроектировали аналоговый квантовый компьютер, способный решать сложные задачи благодаря системе из 256 кубитов.

Также мы писали, что специалисты из британского стартапа Riverlane и американской компании Seeqc создали и протестировали микросхему для квантовых вычислений, имеющую интегрированную операционную систему.

Фокус сообщал о том, что квантовые компьютеры превзошли классические ПК. В IBM провели исследование, в ходе которого классический компьютер не справился с простой задачей ввиду своей ограниченности, в отличие от квантового аналога.