Четыре раздельные фары: BMW X7 преобразится после рестайлинга

Обновленный BMW X7, вероятно, получит раздельную головную оптику, что новую фишку в экстерьере, по которой его будет легко отличить от предшественника.

Во время дорожных испытаний замечен очередной закамуфлированный прототип обновленного BMW X7. Ожидается, что рестайлинговый кроссовер покажут в конце текущего года или начале 2022-го. У замеченного прототипа камуфляжной пленкой закрыты фронтальная и кормовая части кузова — именно в этих местах дизайн претерпит наиболее заметные изменения.

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Судя по фотографиям, с большой долей вероятности можно предположить, что обновленный X7 будет иметь разделенные передние фары. Новая оптика по аналогии с приемом, используемом сейчас многими мировыми автопроизводителями, будет функционально разделена по горизонтали: вверху останутся дневные ходовые огни и указатели поворота, а ближе к дороге расположатся фары головного света.

Неизвестно, как воспримут такое решение поклонники баварской марки. Но есть ощущение, что немецкий автопроизводитель готов на эксперимент с "размножением" фар. Достаточно вспомнить укрупнившиеся до неприличия крупные ноздри в решетке радиатора — они вызывали немало споров в среде поклонников баварской марки, но в результате все равно пошли в серию.

Корма кроссовера обзаведется новой диодной оптикой, а также обновленными бампером и спойлером на крышке багажника. Также стоит ожидать изменений и в интерьере X7. Ключевым элементом обновленного салона может стать информационно-развлекательная система с изогнутым дисплеем. Обновление моторной линейки и производительность ожидаемой гибридной версии пока держатся в секрете.

Ранее мы писали, что зажиточный нигериец похоронил своего отца в BMW X7. Знакомые помогли скорбящему Азубуике выкопать вручную гигантскую могилу, чтобы проводить его отца в последний путь таким странным способом.

Также Фокус сообщал, что BMW Group ищет лучшие квантовые автомобильные проекты. В BMW заявили, что определили 50 областей, в которых квантовые вычисления могут быть применены с потенциальной выгодой в будущем.