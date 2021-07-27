Названий бренд, клієнти якого не хочуть пересідати на електрокари

У німецькій компанії Alpina, що спеціалізується на доопрацюванні BMW, заявили, що покупці машин марки не цікавляться електромобілями.

Під час недавнього інтерв'ю керівник Alpina Андреас Бовензіпен зазначив, що для клієнтів марки електрокари поступаються автомобілям по зручності користування.

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"Ми провели опитування клієнтів на предмет гібридів і електромобілів. Наші покупці наразі не відчувають бажання купувати машини на електротязі, — зазначив Бовензіпен. — Це пов'язано, у першу чергу, з серйозними обмеженнями по пробігу на одному заряді батареї".

Клієнти Alpina хочуть їздити швидко, особливо в Німеччині, де на автобанах немає обмежень швидкості. Однак у разі електромобілів активна їзда занадто швидко розряджає батарею, помітно знижуючи запас ходу навіть у найбільш далекобійних електрокарів, які випускаються сьогодні.

"Це обмеження й формує негативну думку наших клієнтів по відношенню до електромобілів", — резюмує глава Alpina.

Бовензіпен додав, що багато клієнтів компанії використовують свої автомобілі щодня, у результаті щорічний пробіг лежить у діапазоні 30-50 тисяч кілометрів.

Однак це не означає, що Alpina навідріз відмовляється від ідеї створення повністю електричного автомобіля.

"У середньостроковій перспективі компанії, можливо, доведеться запропонувати клієнтам гібрид або електромобіль, — додає Бовензіпен. — Але зараз із купівельним попитом і відповідністю нормам викидів ми не дивимося в сторону таких моделей".

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