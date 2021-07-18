Прародитель ноздрей: BMW рассекретила прототип седана 7-й серии 1996 года с огромными ноздрями (видео)

Концепт-кар BMW ZBF-7er демонстрирует, что огромные ноздри, ставшие сегодня доминирующим элементом стиля BMW, дизайнеры компании впервые опробовали 25 лет назад.

Подразделение BMW Classic выпустило очередной видеоролик, рассказывающий о необычных и, что главное, непубличных концепт-карах, находящихся в запасниках заводского музея. Главным героем очередной серии стал ранее не демонстрировавшийся на публике прототип BMW ZBF-7er, построенный в 1996 году как видение дальнейшего развития флагманской 7-й серии.

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Ключевая особенность этого концепта — огромные вертикальные "ноздри" решетки радиатора, обыгрывающие традиционный элемент дизайна BMW в необычном стиле. В наши дни разросшиеся BMW-ноздри стали одним из основополагающих элементов дизайна автомобилей компании и, чего греха таить, источником для множества шуток и мемов.

Прототип BMW ZBF-7er показывает, что над увеличением ноздрей дизайнеры компании задумались ни много ни мало 25 лет назад. Для 1990-х годов такой дизайн был чересчур необычным. Однако стоит признать, что в таком видео огромные вертикальные ноздри куда гармоничнее согласуются с общей стилистикой машины, чем, скажем, в современной BMW 4-й серии поколения G22.

При взгляде на автомобиль сбоку бросается в глаза подоконная линия, которая в слегка измененном виде появилась на "семерке" серии E65, дебютировавшей в 2001 году. Кроме того у прототипа выдвижные ручки дверей и видеокамеры вместо зеркал заднего вида — эти решения нашли повсеместное применение в мировом автопроме только в последние годы.

Сам дизайн минималистичен, отличаясь сдержанными хромированными акцентами спереди и сзади. Кузов концепты был изготовлен из металла полностью вручную в одной из итальянских компаний, специализирующейся на кузовостроении. Автомобиль опирается на 19-дюймовые колеса, обутые в шины с протектором, нарезанным также вручную.

Не менее впечатляет салон, который для 1990-х годов выглядит по-настоящему футуристическим. Экран информационно-развлекательной системы выглядит крошечным по нынешним меркам, но визуально объединен с панелью приборов — прием, используемый нынче многими автопроизводителями, включая саму компанию BMW.

Все кнопки расположены в центральном туннеле, на рулевом колесе или в верхней части приборной панели, что позволило разместить на центральной консоли несколько бокосв для хранения мелочевки. Дерево и металл сочетаются со светлой обивкой сидений и более темным деревом в нижней части салона.

Как и в любом премиальном автомобиле, задние пассажиры не остались незамеченными. У них есть ноутбуки, встроенные в спинки передних сидений, и отдельный пульт управления медиасистемой и климат-контролем — внешне он выглядит практически один в один как комплекс iDrive, дебютировавший намного позже во всех его серийных моделях BMW.

В BMW Classic не уточняют, какой мотор установлен под капотом прототипа. Можно предположить, что там находится топовый агрегат линейки тогдашней "семерки" E38 — 5,4-литровый V12 с отдачей 326 л.с. и 490 Нм. Впрочем, нельзя исключать, что перед нами неходовой макет без двигателя и трансмиссии — для поисковых дизайнерских концепт-каров это обычная практика.

В свое время прототип ZBF-7er был благосклонно принят руководством BMW, однако так и не был ни разу показан на публике. Зато теперь мы знаем, откуда берут начало многие дизайнерские идеи в экстерьере и интерьере моделей BMW, появившихся в последующие годы.

Ранее Фокус сообщал, что новое купе BMW 2-Series получило узкие и вытянутые фирменные "ноздри" вопреки господствующему тренду фирменно стиля компании. Автомобиль сохранил классическую заднеприводную компоновку с продольным расположением мотора.

Также мы рассказывали, что представлен концепт-кар, в котором можно спать на ходу. Водитель экспериментального электрокара Pininfarina Teorema может это делать благодаря наличию продвинутого автопилота, обеспечивающего полную автономность.