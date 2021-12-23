Быстрее Ferrari: в Украине обнаружен редчайший спортивный BMW 90-х (видео)

BMW-Alpina B10 Biturbo оснащен 360-сильным турбомотором и может развить 290 км/ч. Модель очень редкая и единственная в нашей стране.

В Украине найдена легендарная BMW-Alpina B10 Biturbo. Спортивный седан BMW является очень редким, ведь в 1989-1994 годах выпущено всего 507 таких машин. Видео с уникальным авто опубликовал в Youtube блогер Roma Urraco.

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В основе автомобиль лежит популярный BMW 5 Series E34. В ателье Alpina седан оснастили 3,5-литровой рядной шестеркой с двумя турбинами Garrett T25. Она развивает 360 л. с. и обладает огромным крутящим моментом в 552 Н∙м.

[ + – ] Седан узнается по обвесу и заднему спойлеру [ + – ] Максимальная скорость - 290 км/ч [ + – ] В салоне установлены спортивные кресла и руль [ + – ] В Украину авто привезли из Японии [ + – ] Седан BMW-Alpina B10 Biturbo - единствыенный в Украине [ + – ] Турбированная рядная шестерка развивает 360 л. с. [ + – ] Автомобиль - 73-й по счету из 507

BMW-Alpina B10 Biturbo был одним из самых быстрых седанов своего времени и даже мог обогнать некоторые Ferrari тех лет. С 5-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 5 с, а максимальная скорость составляет 290 км/ч.

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Кроме того, тюнинг BMW 5 Series включает самоблокирующийся дифференциал, более жесткие пружины подвески, амортизаторы Bilstein и увеличенные до 334 мм тормоза. Узнать Alpina B10 Biturbo можно по обвесу, заднему спойлеру и особым 17-дюймовым дискам. В салоне установлены спортивные сиденья и руль.

[ + – ] Пробег автомобиля - 148 тыс. км

Конкретно этот автомобиль – 73-й из 507 и единственный такой в нашей стране. В Украину седан привезли из Японии, но при этом руль у него слева. BMW-Alpina B10 Biturbo сохранился в полном оригинале, а его пробег – 148 тыс. км.

Ранее Фокус рассказывал о еще одном BMW-Alpina из Украины. Редкую модель вывезли в Канаду.