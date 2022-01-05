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Снятую с производства 5 лет назад Toyota продали новой в автосалоне

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Toyota FJ Cruiser, Toyota FJ, новый Toyota FJ Cruiser, Toyota Land Cruiser Prado
Фото: Toyota | Toyota FJ Cruiser сняли с производства в 2017 году

Toyota FJ Cruiser уже не выпускают, но на складах еще можно найти непроданные внедорожники. Они до сих пор популярны.

В 2021 году автосалоны Toyota продавали не только современные Corolla, RAV4 и Land Cruiser. Своего владельца нашел и последний новый Toyota FJ Cruiser, который уже давно не выпускают. Об этом сообщает сайт Motor1.

Внедорожник Toyota FJ Cruiser сняли с производства во второй половине 2017 года, однако на то время он продавался только в Японии и на Ближнем Востоке, ведь в другие страны его перестали поставлять еще раньше.

Toyota FJ Cruiser, Toyota FJ, новый Toyota FJ Cruiser, Toyota Land Cruiser Prado
Toyota FJ Cruiser и сейчас пользуется спросом
Фото: Toyota

Последний новый Toyota FJ Cruiser обнаружили в США, куда его не импортировали с 2014 года. То есть, проданному автомобилю минимум 7-8 лет и все это время он простоял без движения на складе у дилера.

Очевидно купить Toyota FJ Cruiser решил поклонник модели. Сейчас эти внедорожники в ретро-стиле пользуются немалым спросом. Цены на б/у Toyota FJ Cruiser держатся на довольно высоком уровне.

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Напомним, что Toyota FJ Cruiser представили в 2005 году. Рамный внедорожник построили на платформе Toyota Land Cruiser Prado и оснастили 4,0-литровым V6, развивавшим в разные годы 240-260 л. с. Дизайн выдержали в духе классического Toyota Land Cruiser FJ40 70-х годов.

И именно в стилистике FJ40 и FJ Cruiser выдержана внешность нового внедоржника Toyota Land Cruiser 300 GR Sport, тест-драйв которого мы недавно проевели в Украине.

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