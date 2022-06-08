Найбільший позашляховик Toyota надходить у продаж: фото, подробиці та ціни

Toyota Sequoia 2023 подорожчала, але значно багатше оснащена. До того ж, відтепер модель доступна виключно в гібридному виконанні.

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Нова Toyota Sequoia третього покоління вже надійшла у виробництво і незабаром стартують її продажі. Оголошено вартість великого 5,3-метрового позашляховика — від 58 300 доларів. Про це повідомляє офіційний сайт Toyota.

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[ + – ] Позашляховик відтепер доступний лише у гібридному виконанні Фото: Toyota

Toyota Sequoia 2023 подорожчала, але й значно багатше оснащена. Вже в базовій версії тепер передбачено запуск мотора з кнопки, віртуальна панель приладів, тризонний клімат-контроль, люк, електропривід і підігрів передніх сидінь, камера заднього виду. Запропоновано варіанти позашляховика на 7 та 8 місць.

[ + – ] У топовій версії салон оброблений шкірою і деревом Фото: Toyota

На додачу, стандартним став комплекс систем активної безпеки Toyota Safety Sense 2.5 — адаптивний круїз-контроль, автоматичне гальмування, розпізнавання дорожніх знаків, контроль розмітки та "сліпих" зон.

[ + – ] Доступні варіанти на 7 та 8 місць Фото: Toyota

У лінійці з'явилася нова флагманська версія Capstone за $75 300. Її салон оброблений шкірою і деревом, а оснащення враховує електропривід регулювань керма, вентиляцію сидінь перших двох рядів, проекцію на лобове скло, 22-дюймові диски, потужну акустику JBL з 14 динаміками.

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Крім того, можна вибрати варіант підвищеної прохідності TRD Pro. Він отримав 18-дюймові позашляхові шини, посилену підвіску та блокування заднього диференціалу.

[ + – ] Toyota Sequoia TRD Pro – варіант підвищеної прохідності Фото: Toyota

Нагадаємо, що нова Toyota Sequoia 2023, як і родинний пікап Tundra, тепер побудовані на платформі Toyota Land Cruiser 300. Усі версії оснащені 443-сильною гібридною установкою — 3,5-літровим бензиновим V6 із турбонаддувом та електромотором. Обов'язковою є 10-ступінчаста автоматична КПП, а привід може бути заднім або повним.

Раніше Фокус повідомляв, що Toyota розробляє недорогий пікап на базі кросовера RAV4.