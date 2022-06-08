Найбільший позашляховик Toyota надходить у продаж: фото, подробиці та ціни
Toyota Sequoia 2023 подорожчала, але значно багатше оснащена. До того ж, відтепер модель доступна виключно в гібридному виконанні.
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Нова Toyota Sequoia третього покоління вже надійшла у виробництво і незабаром стартують її продажі. Оголошено вартість великого 5,3-метрового позашляховика — від 58 300 доларів. Про це повідомляє офіційний сайт Toyota.
Toyota Sequoia 2023 подорожчала, але й значно багатше оснащена. Вже в базовій версії тепер передбачено запуск мотора з кнопки, віртуальна панель приладів, тризонний клімат-контроль, люк, електропривід і підігрів передніх сидінь, камера заднього виду. Запропоновано варіанти позашляховика на 7 та 8 місць.
На додачу, стандартним став комплекс систем активної безпеки Toyota Safety Sense 2.5 — адаптивний круїз-контроль, автоматичне гальмування, розпізнавання дорожніх знаків, контроль розмітки та "сліпих" зон.
У лінійці з'явилася нова флагманська версія Capstone за $75 300. Її салон оброблений шкірою і деревом, а оснащення враховує електропривід регулювань керма, вентиляцію сидінь перших двох рядів, проекцію на лобове скло, 22-дюймові диски, потужну акустику JBL з 14 динаміками.Важливо
Крім того, можна вибрати варіант підвищеної прохідності TRD Pro. Він отримав 18-дюймові позашляхові шини, посилену підвіску та блокування заднього диференціалу.
Нагадаємо, що нова Toyota Sequoia 2023, як і родинний пікап Tundra, тепер побудовані на платформі Toyota Land Cruiser 300. Усі версії оснащені 443-сильною гібридною установкою — 3,5-літровим бензиновим V6 із турбонаддувом та електромотором. Обов'язковою є 10-ступінчаста автоматична КПП, а привід може бути заднім або повним.
Раніше Фокус повідомляв, що Toyota розробляє недорогий пікап на базі кросовера RAV4.