Назад у 80-ті: японці пропонують дуже незвичайний тюнінг для Toyota Land Cruiser (фото)

Для нестандартного тюнінгу фахівці змінюють бампери, решітку радіатора та передню оптику. У цьому використовуються оригінальні деталі 40-річної давності.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Японська компанія Flex Dream взялася за оригінальний тюнінг Toyota Land Cruiser. Позашляховик вирішили навмисно зістарити та перетворити на автомобіль 80-х років. Про це повідомляє офіційний сайт тюнінг-ательє.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

[ + – ] Зразком для наслідування послужив Toyota Land Cruiser 60 1980 Фото: Toyota

Renoca Phoenix (саме так назвали авто) зробили схожим на Toyota Land Cruiser 60 1980 року. Для цього автомобілю змінюють бампери, решітку радіатора та передню оптику. Використовуються оригінальні деталі 40-річної давності, що змушує переробляти частину кузовних панелей.

[ + – ] Автомобілі фарбують у яскраві кольори

Крім того, можна вибрати яскраві кольори кузова, різний декор та оригінальні варіанти оздоблення салону. За доплату запропоновано позашляховий пакет із збільшеним кліренсом, посиленою підвіскою та спеціальними шинами. Двигун і КПП залишаються без змін.

Важливо

Для наших доріг: кросовер Toyota RAV4 отримав нову спецверсію (фото)

Примітно, що таким чином допрацьовують не новий Toyota Land Cruiser 300, а моделі 90-х та початку 2000-х років. Тюнінг-пакети запропоновані для Toyota Land Cruiser 80 та 100, а також для Land Cruiser Prado 90. Вартість доробки становить від 2,8 до 3,5 млн. єн ($20 300 — 27 150), не включаючи автомобіль-донор.

[ + – ] Toyota Land Cruiser 80 [ + – ] Toyota Land Cruiser 100 [ + – ] Toyota Land Cruiser Prado 90 із позашляховим пакетом [ + – ] Оздоблення салону можна зробити яскравішим

Слід зазначити, що такий ретро-тюнінг популярний серед японських ательє. Раніше у схожому стилі компанія Mitsuoka переробила кросовер Toyota RAV4 і його розкуповують як гарячі пиріжки.

Також Фокус розповідав про дорогий тюнінг Toyota Land Cruiser 300, який підняв вартість позашляховика до 100 тис. доларів.