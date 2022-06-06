Назад у 80-ті: японці пропонують дуже незвичайний тюнінг для Toyota Land Cruiser (фото)
Для нестандартного тюнінгу фахівці змінюють бампери, решітку радіатора та передню оптику. У цьому використовуються оригінальні деталі 40-річної давності.
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Японська компанія Flex Dream взялася за оригінальний тюнінг Toyota Land Cruiser. Позашляховик вирішили навмисно зістарити та перетворити на автомобіль 80-х років. Про це повідомляє офіційний сайт тюнінг-ательє.
Renoca Phoenix (саме так назвали авто) зробили схожим на Toyota Land Cruiser 60 1980 року. Для цього автомобілю змінюють бампери, решітку радіатора та передню оптику. Використовуються оригінальні деталі 40-річної давності, що змушує переробляти частину кузовних панелей.
Крім того, можна вибрати яскраві кольори кузова, різний декор та оригінальні варіанти оздоблення салону. За доплату запропоновано позашляховий пакет із збільшеним кліренсом, посиленою підвіскою та спеціальними шинами. Двигун і КПП залишаються без змін.Важливо
Примітно, що таким чином допрацьовують не новий Toyota Land Cruiser 300, а моделі 90-х та початку 2000-х років. Тюнінг-пакети запропоновані для Toyota Land Cruiser 80 та 100, а також для Land Cruiser Prado 90. Вартість доробки становить від 2,8 до 3,5 млн. єн ($20 300 — 27 150), не включаючи автомобіль-донор.
Слід зазначити, що такий ретро-тюнінг популярний серед японських ательє. Раніше у схожому стилі компанія Mitsuoka переробила кросовер Toyota RAV4 і його розкуповують як гарячі пиріжки.
Також Фокус розповідав про дорогий тюнінг Toyota Land Cruiser 300, який підняв вартість позашляховика до 100 тис. доларів.